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Лаконично и стильно: Тина Кунаки показала, как носить белую рубашку этим летом

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Франция, Пятница 16 июля 2021 20:28
Лаконично и стильно: Тина Кунаки показала, как носить белую рубашку этим летом Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: RBC.UA

Тина Кунаки стала одной из тех звезд на красной дорожке Каннского кинофестиваля, кто решил брать оригинальностью. Она появилась в необычном наряде от Valentino, фиолетовом фантазийном костюме с красным бантом.

Но в новой коллаборации с этим брендом она продемонстрировала, как к лицу ей лаконичная классика. К слову, в обычной жизни модель предпочитает именно ее.

Тина Кунаки в новой рекламной кампании демонстрирует стильный образ, который составили белая рубашка-оверсайз, а также синие джинсы прямого кроя. Чтобы сделать лук максимально простым и выразительным, стилисты сделали "макияж без макияжа", который призван подчеркнуть безупречные черты лица юной жены Венсана Касселя. Укладку Тине сделали легкую и воздушную, слегка "усмирив" ее пышные курчавые волосы. Вышло невероятно эффектно!

Лаконично и стильно: Тина Кунаки показала, как носить белую рубашку этим летом

Тина Кунаки обожает лаконичные образы (фото: instagram.com/tinakunakey)

К слову, на красной дорожке знаменитого кинофестиваля Тина Кунаки появилась без своего мужа. Пара, которая не прочь позаигрывать под постами друг друга в Instagram, на публике ведет себя сдержанно. Влюбленные супруги до сих пор не показали миру свою дочь Амазони, которая появилась на свет в 2019-м году.

Лаконично и стильно: Тина Кунаки показала, как носить белую рубашку этим летом

Тина на красной дорожке (фото: instagram.com/tinakunakey)

Также мы писали, что Тина показала сразу три варианта вечернего макияжа для жарких летних вечеринок.

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