Лаконічно і стильно: Тіна Кунакі показала, як носити білу сорочку цього літа

Тіна Кунакі стала однією з тих зірок на червоній доріжці Каннського кінофестивалю, хто вирішив брати оригінальністю. Вона з'явилася в незвичайному вбранні від Valentino, фіолетовому фантазійному костюмі з червоним бантом.

Але в новій колаборації з цим брендом вона продемонструвала , як до лиця їй лаконічна класика. До слова, в звичайному житті модель віддає перевагу саме їй.

Тіна Кунакі в новій рекламній кампанії демонструє стильний образ, який склали біла сорочка-оверсайз, а також сині джинси прямого крою. Щоб зробити лук максимально простим і виразним, стилісти зробили "макіяж без макіяжу", який покликаний підкреслити бездоганні риси обличчя юної дружини Венсана Касселя. Укладку Тіні зробили легку і повітряну, злегка "вгамувавши" її пишне кучеряве волосся. Вийшло неймовірно ефектно!

Тіна Кунакі обожнює лаконічні образи (фото: instagram.com/tinakunakey)

До слова, на червоній доріжці знаменитого кінофестивалю Тіна Кунакі з'явилася без свого чоловіка. Пара, яка не проти позагравати під постами один одного в Instagram, на публіці поводиться стримано. Закохане подружжя досі не показало світу свою дочку Амазоні, яка з'явилася на світ в 2019-му році.

Тіна на червоній доріжці (фото: instagram.com/tinakunakey)