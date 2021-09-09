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Легинсы и ультрамодный пиджак: Эльза Хоск демонстрирует трендовый лук на выход

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Нью-Йорк, Четверг 09 сентября 2021 22:25
Легинсы и ультрамодный пиджак: Эльза Хоск демонстрирует трендовый лук на выход Эльза Хоск (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: RBC.UA

Эльза Хоск регулярно радует фанатов образами на все случаи жизни. Новый наряд шведской супермодели подойдет для выхода в свет: он удачно подчеркивает фигуру, выглядит соблазнительно и невероятно стильно.

Для своего блога девушка сделала несколько снимков в данном луке.

Экс-"ангел" Victoria`s Secret надела total look серо-бежевого оттенка: узкие брюки-легинсы со стрелками и штрипками, а также объемный укороченный пиджак от L'Academie. Дополнили их туфли на невысоком каблуке, а также черная сумка The Row и крупные солнцезащитные очки. Волосы Эльза взбила, уложив прядями, а макияж выполнила с помощью косметики своей собственной линии.

Легинсы и ультрамодный пиджак: Эльза Хоск демонстрирует трендовый лук на выходЛегинсы и ультрамодный пиджак: Эльза Хоск демонстрирует трендовый лук на выходЛегинсы и ультрамодный пиджак: Эльза Хоск демонстрирует трендовый лук на выходЛегинсы и ультрамодный пиджак: Эльза Хоск демонстрирует трендовый лук на выходЛегинсы и ультрамодный пиджак: Эльза Хоск демонстрирует трендовый лук на выход

Эльза Хоск в новом образе (фото: instagram.com/hoskelsa)

В сети восхитились не только стилем знаменитости, но и ее точеной фигурой. Модель стала мамой совсем недавно: в феврале этого года она родила дочь, которую назвала Тууликки Джоан. Вскоре после этого события Хоск опубликовала большое эссе о своем опыте родов, подробно описав все в нескольких постах Instagram.

Также Эльза Хоск недавно показала, как носить кожаные брюки этой осенью.

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