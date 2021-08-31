Стильно и комфортно: Эльза Хоск показала, как носить кожаные брюки этой осенью

Эльза Хоск показала, что с помощью кожаных брюк можно составить комфортный образ на каждый день. Необычное сочетание, которое этой осенью станет отличной альтернативой соблазнительным лукам.

Пост в блоге шведской модели появился несколько часов назад и уже успел завоевать сердца ее фанатов.

Икона стиля и модель Эльза Хоск вновь отдала предпочтение украинскому бренду. Девушка выбрала для своего нового образа черные кожаные брюки от львовского бренда Cultnaked стоимостью $210. Дополнили их синяя футболка на пару размеров больше, а также кеды бежевого цвета, кислотно-зеленая сумочка Balenciaga и масса золотых украшений. Получилось стильно и непринужденно. Вдохновляемся!

Напомним, ранее в таких брюках уже появлялись другие звезды мирового масштаба. Кендалл Дженнер сочетает их с кожаным топом. А певица Ариана Гранде - с дизайнерским лифом.