Лен и хлопок: стилист показала лучшие наряды для жаркой погоды в городе

Когда мы думает о лете в городе, то часто на ум приходят фонтаны, мороженое и прогулки на катере. Но чаще всего в реальности - это душные помещения, раскаленный асфальт и пот, стекающий ручьями.

Стилист Катерина Ионова в своем Instagram показала примеры изысканных нарядов, в которых летом можно выжить в большом городе - и даже выглядеть прекрасно.

Чтобы не просто пережить жару, а еще и ловить на себе взгляды восхищения, стоит обратить внимание на одежду, которая поможет коже дышать. Главное в этом случае - натуральный материал, никакой синтетики. Выбирайте лен и хлопок.

Что купить на жаркую погоду из одежды:

Легкие платья

Сарафаны

Хлопковые юбки

Легкие шорты

Льняные топы

Топы из льна: и красиво, и воздушно.

Платья их хлопка и льна: стильно, женственно, не жарко!

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Хлопковые юбки - и жара не страшна.

Одежда на лето в большом городе должна быть максимально комфортной (фото: instagram.com/kate_yourstylist)