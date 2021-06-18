ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Лен и хлопок: стилист показала лучшие наряды для жаркой погоды в городе

Новина українською →
Пятница 18 июня 2021 18:09
Лен и хлопок: стилист показала лучшие наряды для жаркой погоды в городе Летом спасают лен и холопок (фото: instagram.com/taylor_hill)
Автор: Татьяна Турчаникова

Когда мы думает о лете в городе, то часто на ум приходят фонтаны, мороженое и прогулки на катере. Но чаще всего в реальности - это душные помещения, раскаленный асфальт и пот, стекающий ручьями.

Стилист Катерина Ионова в своем Instagram показала примеры изысканных нарядов, в которых летом можно выжить в большом городе - и даже выглядеть прекрасно.

Чтобы не просто пережить жару, а еще и ловить на себе взгляды восхищения, стоит обратить внимание на одежду, которая поможет коже дышать. Главное в этом случае - натуральный материал, никакой синтетики. Выбирайте лен и хлопок.

Что купить на жаркую погоду из одежды:

  • Легкие платья
  • Сарафаны
  • Хлопковые юбки
  • Легкие шорты
  • Льняные топы

Топы из льна: и красиво, и воздушно.Лен и хлопок: стилист показала лучшие наряды для жаркой погоды в городе

Платья их хлопка и льна: стильно, женственно, не жарко!

Лен и хлопок: стилист показала лучшие наряды для жаркой погоды в городе

Андре Тан рассказал, как легко подобрать сумку к платью: цветовые схемы

Лен и хлопок: стилист показала лучшие наряды для жаркой погоды в городе

Хлопковые юбки - и жара не страшна.

Лен и хлопок: стилист показала лучшие наряды для жаркой погоды в городе

Одежда на лето в большом городе должна быть максимально комфортной (фото: instagram.com/kate_yourstylist)

Раньше Андре Тан показал, как носить белую рубашку летом.

Читайте LITE в Google News
лето стиль мода
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
На Троицу в Украине ударит экстремальная жара: местами выше 30 градусов тепла
На Троицу в Украине ударит экстремальная жара: местами выше 30 градусов тепла