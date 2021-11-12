Лилия Ребрик создала коллекцию одежды и сама примерила стильные наряды

Трудолюбию и энергичности Лилии Ребрик можно только позавидовать - она не только ведет новости в прямом эфире на ТВ и играет в театре, а еще и пробует свои силы на модном поприще. Вместе с украинским брендом One by One артистка представила свою вторую совместную коллекцию "In love".

Стильные и элегантные образы из осенней капсулы продемонстрировала сама ведущая на своей странице в Instagram.

Лилия примерила базовые элементы гардероба, в которые вошли нежные платья, брючные костюмы, юбки пастельных цветов и эффектное разноцветное пальто. "Поздняя осень – время хандры и осознание долгого ожидания тепла! А спасти от осенней грусти может только любовь! Поэтому каждая наша коллекция именно о ней. Каждая деталь одежды буквально дышит любовью: акцентные вышивки, пуговицы в форме сердец – все, чтобы потешить себя и не забыть, что после холодов обязательно становится тепло!" - написала Ребрик. Коллаборация Лилии Ребрик и бренда One by One (фото: instagram.com/liliia.rebrik) Фолловеры Лилии принялись делиться своими впечатлениями в комментариях. Это же пальто невыносимо прекрасное

Супер! Круто! Неймовірно красива!

Пальто очень красивое

Розовое платье просто вау

Елегантність, краса, внутрішня гармонія присутні у кожному образі.

Красива і стильна колаборація!

Лілія саме така жінка, яка надихає - чудова колаборація і дуже насичена колекція вийшла

Красота в деталях

Очень красиво! Вы такая молодец! Восхищаюсь Вами

Невероятно красивые образы. Лилечка, вы шикарна

Пальто крутое!

Платья просто идеальны