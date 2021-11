Лилия Ребрик создала коллекцию одежды и сама примерила стильные наряды

Трудолюбию и энергичности Лилии Ребрик можно только позавидовать - она не только ведет новости в прямом эфире на ТВ и играет в театре, а еще и пробует свои силы на модном поприще. Вместе с украинским брендом One by One артистка представила свою вторую совместную коллекцию "In love".