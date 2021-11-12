Лілія Ребрик створила колекцію одягу і сама приміряла стильні вбрання

Працьовитості і енергійності Лілії Ребрик можна тільки позаздрити - вона не тільки веде новини в прямому ефірі на ТБ і грає в театрі, а ще й пробує свої сили на модному терені. Разом з українським брендом One by One артистка представила свою другу спільну колекцію "In love".

Стильні та елегантні образи з осінньої капсули продемонструвала сама ведуча на своїй сторінці в Instagram.

Лілія приміряла базові елементи гардероба, в які увійшли ніжні сукні, брючні костюми, спідниці пастельних кольорів і ефектне різнобарвне пальто. "Пізня осінь з уже голими деревами і пронизуючим вітром - час хандри і усвідомлення довгого, а інколи навіть просто нестерпного очікування тепла! І не кажіть, що це не так! А що врятує від осіннього суму? Відповідь однозначна - любов! Хочу вам представити нашу нову колекцію у колаборації з OneByOne - кожна деталь у ній саме про любов! Кожна деталь одягу буквально дихає коханням: акцентні вишивки, ґудзики у формі сердець - все, щоб порадувати себе і не забути, що після холодів обов’язково стає тепло!" - написала Ребрик. Колаборація Лілії Ребрик і бренду One by One (фото: instagram.com/liliia.rebrik) Фолловери Лілії почали ділитися своїми враженнями в коментарях. Це ж пальто нестерпно прекрасне

Супер! Круто! Неймовірно красива!

Пальто дуже красиве

Рожеве плаття просто вау

Елегантність, краса, внутрішня гармонія присутні у кожному образі.

Красива і стильна колаборація!

Лілія саме така жінка, яка надихає - чудова колаборація і дуже насичена колекція вийшла

Краса в деталях

Дуже красиво! Ви Така молодець! Захоплююся Вами

Неймовірно красиві образи. Лілечка, ви шикарна

Пальто круте!

Сукні просто ідеальні