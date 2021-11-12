ru ua
Пт, 12 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Лілія Ребрик створила колекцію одягу і сама приміряла стильні вбрання

Новость на русском →
П'ятниця 12 листопада 2021 16:29
Лілія Ребрик створила колекцію одягу і сама приміряла стильні вбрання Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Працьовитості і енергійності Лілії Ребрик можна тільки позаздрити - вона не тільки веде новини в прямому ефірі на ТБ і грає в театрі, а ще й пробує свої сили на модному терені. Разом з українським брендом One by One артистка представила свою другу спільну колекцію "In love".

Стильні та елегантні образи з осінньої капсули продемонструвала сама ведуча на своїй сторінці в Instagram.

Лілія приміряла базові елементи гардероба, в які увійшли ніжні сукні, брючні костюми, спідниці пастельних кольорів і ефектне різнобарвне пальто.

Лілія Ребрик створила колекцію одягу і сама приміряла стильні вбранняЛілія Ребрик створила колекцію одягу і сама приміряла стильні вбранняЛілія Ребрик створила колекцію одягу і сама приміряла стильні вбранняЛілія Ребрик створила колекцію одягу і сама приміряла стильні вбранняЛілія Ребрик створила колекцію одягу і сама приміряла стильні вбрання

"Пізня осінь з уже голими деревами і пронизуючим вітром - час хандри і усвідомлення довгого, а інколи навіть просто нестерпного очікування тепла! І не кажіть, що це не так! А що врятує від осіннього суму? Відповідь однозначна - любов! Хочу вам представити нашу нову колекцію у колаборації з OneByOne - кожна деталь у ній саме про любов! Кожна деталь одягу буквально дихає коханням: акцентні вишивки, ґудзики у формі сердець - все, щоб порадувати себе і не забути, що після холодів обов’язково стає тепло!" - написала Ребрик.

Лілія Ребрик створила колекцію одягу і сама приміряла стильні вбранняЛілія Ребрик створила колекцію одягу і сама приміряла стильні вбрання

Колаборація Лілії Ребрик і бренду One by One (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловери Лілії почали ділитися своїми враженнями в коментарях.

  • Це ж пальто нестерпно прекрасне
  • Супер! Круто! Неймовірно красива!
  • Пальто дуже красиве
  • Рожеве плаття просто вау
  • Елегантність, краса, внутрішня гармонія присутні у кожному образі.
  • Красива і стильна колаборація!
  • Лілія саме така жінка, яка надихає - чудова колаборація і дуже насичена колекція вийшла
  • Краса в деталях
  • Дуже красиво! Ви Така молодець! Захоплююся Вами
  • Неймовірно красиві образи. Лілечка, ви шикарна
  • Пальто круте!
  • Сукні просто ідеальні

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик висловилася про "страшний час" і локдаун в Києві.

Сама Ребрик вже перенесла коронавірус. У лютому вона повідомила про свій діагноз і провела два тижні вдома на самоізоляції. Тоді їдуча скаржилася на сильну слабкість і на час навіть пішла з соцмереж.

Читайте LITE в Google News
Лілія Ребрик
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Тепло повернулося: синоптики розповіли, де буде до +13
Тепло повернулося: синоптики розповіли, де буде до +13