Лілія Ребрик створила колекцію одягу і сама приміряла стильні вбрання

Працьовитості і енергійності Лілії Ребрик можна тільки позаздрити - вона не тільки веде новини в прямому ефірі на ТБ і грає в театрі, а ще й пробує свої сили на модному терені. Разом з українським брендом One by One артистка представила свою другу спільну колекцію "In love".