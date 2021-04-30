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Лучше умру, чем надену это: Виктория Бекхэм резко отозвалась о бренде Джастина Бибера

Новина українською → США, Пятница 30 апреля 2021 21:19
Лучше умру, чем надену это: Виктория Бекхэм резко отозвалась о бренде Джастина Бибера Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Lite

Виктория Бекхэм и Джастин Бибер не сошлись во вкусах. Популярный певец, который выпускает свою линию одежды и обуви Drew House, решился на смелый шаг и отправил кроксы из коллекции британской иконе стиля.

Она отреагировала весьма резко, сказав, что вряд ли такое наденет.

Виктория Бекхэм, получив подарок от певца, решила поэкспериментировать и разместила обувь с ярким мультяшным крокодилом у себя в сториз. Она добавила опрос для фанатов, интересуясь их мнением: будет ли она их носить.

Когда пришли результаты, она высказала свое истинное мнение: ни за что на свете она не стала бы носить такое. Вариант "нет" был около 57 процентов, и она написала: "Ну, это было близко! Думаю, я лучше умру, но все равно спасибо, @justinbieber". Позже Виктория добавил в своих сториз реплику, что "Бекхэмы все еще любят тебя, Джастин!".

Лучше умру, чем надену это: Виктория Бекхэм резко отозвалась о бренде Джастина БибераЛучше умру, чем надену это: Виктория Бекхэм резко отозвалась о бренде Джастина БибераДжастин и Хейли Бибер на Викторию не обиделись (фото: instagram.com/justinbieber)

Стоит отметить, что певец не стал никак комментировать произошедшее. А также, что вещи Бибера пользуются огромной популярность: данные кроксы далеко не просто купить, не то что получить в подарок.

Напомним, супруга Джастина Бибера - Хейли - также считается иконой стиля и вдохновляет своими образами поклонников по всему миру. Недавно девушка завела свой YouTube-канал, где делится интересной информацией и личными находками.

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