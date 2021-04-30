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Краще помру, ніж одягну це: Вікторія Бекхем різко відгукнулася про бренд Джастіна Бібера

Новость на русском → США, П'ятниця 30 квітня 2021 21:19
Краще помру, ніж одягну це: Вікторія Бекхем різко відгукнулася про бренд Джастіна Бібера Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Lite

Вікторія Бекхем і Джастін Бібер не зійшлися в смаках. Популярний співак, який випускає свою лінію одягу та взуття Drew House, зважився на сміливий крок і відправив крокси з колекції британській іконі стилю.

Вона відреагувала досить різко, сказавши, що навряд чи таке одягне.

Вікторія Бекхем, отримавши подарунок від співака, вирішила поекспериментувати і розмістила взуття з яскравим мультяшним крокодилом у себе в сторіз. Вона додала опитування для фанатів, цікавлячись їх думкою: чи буде вона їх носити.

Коли прийшли результати, вона висловила свою справжню думку: ні за що на світі вона не стала б носити таке. Варіант "ні" був близько 57 відсотків, і вона написала:" Ну, це було близько! Думаю, я краще помру, але все одно спасибі, @justinbieber". Пізніше Вікторія додала у своїх сторіз репліку, що "Бекхеми все ще люблять тебе, Джастін!".

Краще помру, ніж одягну це: Вікторія Бекхем різко відгукнулася про бренд Джастіна БібераКраще помру, ніж одягну це: Вікторія Бекхем різко відгукнулася про бренд Джастіна БібераДжастін і Хейлі Бібер на Вікторію не образилися (фото: instagram.com/justinbieber)

Варто відзначити, що співак не став ніяк коментувати подію. А також, що речі Бібера користуються величезною популярність: дані крокси далеко не просто купити, не те що отримати в подарунок.

Нагадаємо, дружина Джастіна Бібера - Хейлі - також вважається іконою стилю і надихає своїми образами шанувальників по всьому світу. Нещодавно дівчина завела свій YouTube-канал, де ділиться цікавою інформацією та особистими знахідками.

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