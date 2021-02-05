Любовь навсегда: Венсан Кассель и Тина Кунаки демонстрируют чувства в новой съемке для глянца

Венсан Кассель и Тина Кунаки стали героями нового выпуска французского журнала Madame Figaro Paris. Муж и жена позируют в стильных нарядах, которые отлично передают то, как актер и модель дополняют друг друга. Юная красавица и знаменитый сердцеед рассказали в интервью, каким видят мир и чему научились друг у друга.

Новая обложаа пары (фото: instagram.com/tinakunakey)

Так, по словам Тины, именно Венсан привил ей любовь к кинематографу - до встречи с мужем она видела от силы пять картин. Она, в свою очередь, заставила Касселя активно вести аккаунт в сети Instagram, показав, как можно зарабатывать на этом. Также влюбленные рассказали о хобби, увлечениях и общих путешествиях.

"Мы все время путешествуем, наша дочь Амазони уже дважды объехала мир! Внезапно мы говорим на нескольких языках. Тина, с тех пор как я ее знаю, очень свободно говорила на испанском и английском, а также на португальском. Путешествия дают представление о его происхождении. Мы больше узнаем, кто мы есть, когда живем периодически в другом месте… И потом, это явно вдохновляет", - делится Венсан.

Тина Кунаки и Венсан Кассель для глянца (фото: madame.lefigaro.fr)

По словам Венсана, факт, что его окружают женщины, его не смущает. "У моих трех дочерей, Деву, Леони и Амазони есть "сильные" матери в качестве моделей, женщины, которые не позволяют себя обмануть, независимые и активные. В моем подходе к воспитанию дочерей, как отца, нет ничего дидактического, все они очень разные. Во всяком случае, я знаю, что это женщины, которые никогда не сочтут себя хуже мужчин. Это очень поколенческое. Хотя мои старшие постепенно обнаруживают, что живут в мире, полном несправедливости, они вообще не считают себя жертвами мужчин. Я вижу, как они инстинктивно позиционируют себя, как иногда отправляют меня гулять из стремления к независимости. Или, наоборот, дочери показывают мне, что я им нужен - или, по крайней мере, фигура отца", - рассказал он.

Ранее Тина призналась, что хочет много детей от Венсана.