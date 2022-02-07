ru ua
Пн, 07 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В магазине Louis Vuitton грабители подрались с покупателями

Новина українською →
Нью-Йорк, Понедельник 07 февраля 2022 15:26
В магазине Louis Vuitton грабители подрались с покупателями Грабители ограбили бутик и скрылись (фото: youtube.com/sonypictures)
Автор: Сергей Кулик

Неизвестные преступники ворвались в бутик Louis Vuitton в Нью-Йорке и украли дорогостоящие товары на глазах у сотрудников магазина и покупателей.

Видеозапись опубликовал кандидат на пост губернатора штата Роб Асторино (Rob Astorino) в Twitter.

Инцидент произошел в люксовом магазине, расположенном в торговом центре Westchester. На кадры попали двое злоумышленников, которые зашли в магазин и начали снимать с витрины дорогую продукцию. Пока между одним из воров, посетителями и сотрудниками бутика завязывалась драка, другому удалось сбежать из помещения с двумя сумками в руках.

На видео видно, что через некоторое время второй грабитель вырвался и сбежал, забрав с собой добычу. Если присмотреться то можно увидеть, что охранник торгового центра предпочел не вмешиваться в происходящее.

В настоящий момент личности воров не раскрыты, полиция ведет расследование по делу. Представители Louis Vuitton отказались комментировать ограбление.

Ранее мы писали о том, что специалисты назвали психологические особенности, которые мешают выбраться из бедности

Читайте LITE в Google News
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
На Закарпатье показали потрясающее, но опасное зрелище - снежный фонтан (видео)
На Закарпатье показали потрясающее, но опасное зрелище - снежный фонтан (видео)