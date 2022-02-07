ru ua
Пн, 07 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У магазині Louis Vuitton грабіжники побилися з покупцями

Новость на русском →
Нью-Йорк, Понеділок 07 лютого 2022 15:26
У магазині Louis Vuitton грабіжники побилися з покупцями Грабіжники пограбували бутік і зникли (фото: youtube.com/sonypictures)
Автор: Сергій Кулик

Невідомі злочинці увірвалися в бутік Louis Vuitton в Нью-Йорку і вкрали дорогі товари на очах у співробітників магазину і покупців.

Відеозапис опублікував кандидат на пост губернатора штату Роб Асторіно (Rob Astorino) в Twitter.

Інцидент стався в люксовому магазині, розташованому в торговому центрі Westchester. На кадри потрапили двоє зловмисників, які зайшли в магазин і почали знімати з вітрини дорогу продукцію. Поки між одним із злодіїв, відвідувачами і співробітниками бутіка зав'язувалася бійка, іншому вдалося втекти з приміщення з двома сумками в руках.

На відео видно, що через деякий час другий грабіжник вирвався і втік, забравши з собою здобич. Якщо придивитися то можна побачити, що охоронець торгового центру вважав за краще не втручатися в те, що відбувається.

На даний момент особи злодіїв не розкриті, поліція веде розслідування у справі. Представники Louis Vuitton відмовилися коментувати пограбування.

Раніше ми писали про те, що фахівці назвали психологічні особливості, які заважають вибратися з бідності

Читайте LITE в Google News
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
На Закарпатті показали приголомшливе, але небезпечне видовище - сніговий фонтан (відео)
На Закарпатті показали приголомшливе, але небезпечне видовище - сніговий фонтан (відео)