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Маленькие хитрости: стилист рассказала, как смоделировать фигуру с помощью обуви

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Воскресенье 18 июля 2021 08:34
Маленькие хитрости: стилист рассказала, как смоделировать фигуру с помощью обуви Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Какую функцию выполняет обувь? Защищает наши ножки от рельефа и согревает в холодную погоду, а также служит стильным элементом образа. Однако обувь еще и справляется с такой задачей, как моделирование фигуры.

Стилист Ольга Чистова поделилась в Instagram полезными хитростями, которые помогут вам смоделировать фигуру в нужную сторону, подобрав правильную обувь.

Про то, что каблуки могут добавить рост - все в курсе. Но визуально удлинить ноги невысоким девчонкам - задача несколько иная. С этим справится и обувь на плоском ходу, главное, чтобы она была светлых, пастельных оттенков. Выбирайте классический острый носик и модели без контрастных ремешков. V- образные вырезы, будь то балетки или мюли, тоже визуально вытягивают ножки.

Маленькие хитрости: стилист рассказала, как смоделировать фигуру с помощью обуви

Если есть такая особенность ,как широкая щиколотка, то избегаем любых акцентов в этой зоне (ремешки, детали, контрастные цвета и т.д.). Обувь на плоском ходу с тонкой подошвой тоже лучше исключить‍.

Маленькие хитрости: стилист рассказала, как смоделировать фигуру с помощью обуви

Девушкам с широкими бедрами лучше выбирать устойчивый каблук. Обувь на плоском ходу на тонкой подошве будет не лучшим вариантом, в этом случае есть риск сделать низ приземистым.


Имея узкие бедра, отдавайте предпочтение изящной обуви на тонком каблуке (рюмочка, шпилька). Обувь с тонкой подошвой на плоском ходу в данном случае тоже подойдёт.

Маленькие хитрости: стилист рассказала, как смоделировать фигуру с помощью обуви

Если нужно визуально укоротить стопу, то выбираем классические туфли, балетки или мюли с тупым и закруглённым мыском, но с глубоким вырезом, вплоть до начала пальчиков.

Маленькие хитрости: стилист рассказала, как смоделировать фигуру с помощью обувиИллюстративное фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)

Напомним, ранее дизайнер Андре Тан рассказал, какие модные правила можно нарушить.

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