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Маленькі хитрощі: стиліст розповіла, як змоделювати фігуру за допомогою взуття

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Неділя 18 липня 2021 08:34
Маленькі хитрощі: стиліст розповіла, як змоделювати фігуру за допомогою взуття Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Яку функцію виконує взуття? Захищає наші ніжки від рельєфу і зігріває в холодну погоду, а також служить стильним елементом образу. Однак взуття ще й справляється з таким завданням, як моделювання фігури.

Стиліст Ольга Чистова поділилася в Instagram корисними хитрощами, які допоможуть вам змоделювати фігуру в потрібну сторону, підібравши правильне взуття.

Про те, що каблуки можуть додати зросту - всі в курсі. Але візуально подовжити ноги невисоким дівчатам - завдання дещо інше. З цим впорається і взуття на плоскому ходу, головне, щоб воно було світлих, пастельних відтінків. Вибирайте класичний гострий носик і моделі без контрастних ремінців. V-подібні вирізи, будь то балетки або мюлі, теж візуально витягають ніжки.

Маленькі хитрощі: стиліст розповіла, як змоделювати фігуру за допомогою взуття

Якщо є така особливість, як широка щиколотка, то уникаємо будь-яких акцентів в цій зоні (ремінці, деталі, контрастні кольори і т.д.). Взуття на плоскому ходу з тонкою підошвою теж краще виключити.

Маленькі хитрощі: стиліст розповіла, як змоделювати фігуру за допомогою взуття

Дівчатам з широкими стегнами краще вибирати стійкий каблук. Взуття на плоскому ходу на тонкій підошві буде не кращим варіантом, в цьому випадку є ризик зробити низ присадкуватим.

Маючи вузькі стегна, віддавайте перевагу витонченому взуттю на тонкому каблуці (чарочка, шпилька). Взуття з тонкою підошвою на плоскому ходу в даному випадку теж підійде.

Маленькі хитрощі: стиліст розповіла, як змоделювати фігуру за допомогою взуття

Якщо потрібно візуально вкоротити стопу, то вибираємо класичні туфлі, балетки або мюлі з тупим і заокругленим миском, але з глибоким вирізом, аж до початку пальчиків.

Маленькі хитрощі: стиліст розповіла, як змоделювати фігуру за допомогою взуттяІлюстративне фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)

Нагадаємо, раніше дизайнер Андре Тан розповів, які модні правила можна порушити.

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