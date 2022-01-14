Грудь нараспашку: Могилевская, Мишина и Никитюк показали в действии дерзкий тренд Braless Blazer

Блейзер на голое тело давно стал трендом красных дорожек и не только. Звезды с удовольствием используют этот соблазнительный прием носить пиджак без белья на светских мероприятиях, во время фотосессий и в повседневной жизни. Braless Blazer ("блейзер без бра") переживает новую волну популярности, и свежие образы селебритиз тому яркое подтверждение.

Lite предлагает разобраться на примере украинских и зарубежных знаменитостей, как обыграть блейзер в образе так, чтобы не прослыть девушкой слишком "свободных нравов" и выглядеть одновременно стильно и соблазнительно.

Наталья Могилевская несколько лет назад признавалась, что долгое время придерживалась жесткого даже мужского стиля в одежде, что и помогло ей построить успешную карьеру и даже преодолевать трудности, но она "сдалась" в пользу женственности, хотя и не приемлет "дешевую сексуальность".

Блейзер-оверсайз беспроигрышного черного цвета от украинского бренда 5a13_clothes (стоимость – 3200 грн) на голое тело и классические палаццо с высокой линией талии стали прекрасным подтверждением тому, что звезда умеет мастерски совмещать мужскую твердость и женскую соблазнительность.

Наталья Могилевская не боится откровенных луков (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Ксения Мишина ратует за раскрытие женственности в полном объеме. Она не боится открыто демонстрировать собственную сексуальность и призывает следовать ее примеру.

"Тело женщины прекрасно и это ее дело как она его демонстрирует и как она им наслаждается. Если не давать хода своей женственности, не разрешать себе наслаждаться и кайфовать от себя, это чревато проблемами со здоровьем, и не говорите, что вас не предупреждали!" – подчеркивает актриса.

И в подтверждение своих слов демонстрирует, как соблазнительно может выглядеть "мужской костюм" на женском теле.

Злата Огневич смело может себе позволить надеть жакет, забыв при этом о бра. В ее "арсенале" немало образов в костюмах. Например, в смокинге цвета зеленой трава из креп-вискозы от испано-украинского бренда Loreine (стоимость 480 евро).

Злата любит соблазнять и провоцировать в кадре (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Еще один запоминающийся образ певицы - в молочном смокинге. Броская деталь - золотой топ-бондо, едва прикрівающий интимне часть груди. Оригнальное и свежее решение для фотосетов.

Певица открыто демонстрирует сексуальность и женственность (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Анну Седокову часто упрекрают в излишней откровенности, но она обожает сексуальные наряды и отказываться от них не намерна. В ее послужном списке образов в жакете на голое тело немало, но вот один из прошлогодних луков - двубортный пиджак-оверсайз миндального оттенка и белые трусики. Ничего лишнего.

Анна любит дразнить сетевую публику (фото: instagram.com/annasedokova)

Леся Никитюк в последнее время кардинально сменила имидж - ее образы становятся все более женственными, откровенными и в то же время лаконичнми. Ведущая не смогла обойти вниманием сесуальный тренд носить пиджак без белья. Леся хоть и не демонстрирует на камеру слишком много, но дает четко понять - о белье она забыла. Зато украшение от Bulgari надела с удовольствием.

В сентябре прошлого года на показе Тома Форда в Нью-Йорке в небесно-болубом костюме с пиджаком на голове тело была замечена мексиканская актриса Эйса Гонсалес.

Эйса Гонсалес в костюме Tom Ford (фото: instagram.com/eizagonzalez)

Британская телезвезда, блогер-миллионник и актриса Фэй Винтер подхватила тренд Braless Blazer и показала, как обыграла его с белым оверсайз пиджаком, будто снятым с чужого плеча.

Фэй Винтер сыграла на контрасте - загорелая кожа белый пиджак (фото: instagram.com/faye__winter)

новый модный тренд — Braless Blazer Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/scotch/live/pidzhak-na-goloe-novyy-modnyy-trend-foto-801141.html