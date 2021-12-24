Злата Огневич примерила смелые образы и дала советы по разбору гардероба
Главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич примерила яркие и смелые образы и призналась, что решила обновить свой гардероб. Для этого девушка пригласила стилиста, которая и поможет ей перебрать вещи.
На своей странице в Instagram артистка поделилась эффектными фото, а также советами о том, как правильно разбирать гардероб.
Злата примерила два образа. Так, первый получился весьма дерзким и необычным - звезда позировала в белой мини-юбке и топе в виде отреза белой ткани, который крест-накрест прикрывал ее грудь.
Оригинальный лук она дополнила белыми полусапожками и длинными перчатками с леопардовым принтом, а также сделала интересную прическу с высоким пучком и длинной челкой.
"Стиль это не про моду (она слишком быстротечна и циклична). В целом: он про ТЕБЯ, характер, привычки, образ жизни. При знакомстве с человеком я уже невольно обращаю внимание на его стиль и знаете, мне очень нравится такой способ познания. Сегодня ко мне прийдёт стилист и мы вместе будем делать разбор моего гардероба. Это очень интересно и даже полезно. Смотрю вот на эти фото и не узнаю себя, так приятно от этого. Можно столько граней в себе открыть через разные проявления!" - поделилась Огневич.
Также певица предстала перед камерой в мини-платье цвета индиго от украинского бренда GASANOVA. Наряд отличается пышными рукавами и глубоким декольте, подчеркивая сексуальность артистки.
Волосы Златы уложили назад, а также сделали нежный мейкап и украсили уши длинными серебристыми серьгами.
Злата Огневич устроила съемку в дерзких и соблазнительных образах (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Исполнительница поделилась с поклонниками инсайтами по поводу разбора своего гардероба со стилистом:
- "Важно подготовиться к приходу стилиста и разложить вещи по стопкам (обычно стилист присылает ТЗ перед подобной встречей), а также выставить обувь и аксессуары. Если этого не сделать - в квартире будет настоящий погром (как у меня сейчас).
- Нужен реальный профи, с хорошими кейсами, опытом работы с разными клиентами, знанием различных брендов (не все любят/готовы к одежде класса "люкс").
- После разбора гардероба готовьтесь к тому, что нужно кое-что докупить. База хороших баеров у стилиста - мастхев!
- Если уже решились на перемены, идите до конца и доверьтесь.
- Даже если вещи в хорошем состоянии, расставайтесь без сожаления, на их место прийдут новые, актуальные + это ВСЕГДА новая энергия", - написала Огневич.
Напомним, ранее Холостячка 2 Злата Огневич в прозрачном платье заговорила о важном.