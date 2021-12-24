ru ua
Пт, 24 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Злата Огневич примерила смелые образы и дала советы по разбору гардероба

Новина українською →
Пятница 24 декабря 2021 16:34
Злата Огневич примерила смелые образы и дала советы по разбору гардероба Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Марина Настевич

Главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич примерила яркие и смелые образы и призналась, что решила обновить свой гардероб. Для этого девушка пригласила стилиста, которая и поможет ей перебрать вещи.

На своей странице в Instagram артистка поделилась эффектными фото, а также советами о том, как правильно разбирать гардероб.

Злата примерила два образа. Так, первый получился весьма дерзким и необычным - звезда позировала в белой мини-юбке и топе в виде отреза белой ткани, который крест-накрест прикрывал ее грудь.

Оригинальный лук она дополнила белыми полусапожками и длинными перчатками с леопардовым принтом, а также сделала интересную прическу с высоким пучком и длинной челкой.

Злата Огневич примерила смелые образы и дала советы по разбору гардеробаЗлата Огневич примерила смелые образы и дала советы по разбору гардеробаЗлата Огневич примерила смелые образы и дала советы по разбору гардероба

"Стиль это не про моду (она слишком быстротечна и циклична). В целом: он про ТЕБЯ, характер, привычки, образ жизни. При знакомстве с человеком я уже невольно обращаю внимание на его стиль и знаете, мне очень нравится такой способ познания. Сегодня ко мне прийдёт стилист и мы вместе будем делать разбор моего гардероба. Это очень интересно и даже полезно. Смотрю вот на эти фото и не узнаю себя, так приятно от этого. Можно столько граней в себе открыть через разные проявления!" - поделилась Огневич.

Также певица предстала перед камерой в мини-платье цвета индиго от украинского бренда GASANOVA. Наряд отличается пышными рукавами и глубоким декольте, подчеркивая сексуальность артистки.

Волосы Златы уложили назад, а также сделали нежный мейкап и украсили уши длинными серебристыми серьгами.

Злата Огневич примерила смелые образы и дала советы по разбору гардеробаЗлата Огневич примерила смелые образы и дала советы по разбору гардеробаЗлата Огневич примерила смелые образы и дала советы по разбору гардероба

Злата Огневич устроила съемку в дерзких и соблазнительных образах (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Исполнительница поделилась с поклонниками инсайтами по поводу разбора своего гардероба со стилистом:

  • "Важно подготовиться к приходу стилиста и разложить вещи по стопкам (обычно стилист присылает ТЗ перед подобной встречей), а также выставить обувь и аксессуары. Если этого не сделать - в квартире будет настоящий погром (как у меня сейчас).
  • Нужен реальный профи, с хорошими кейсами, опытом работы с разными клиентами, знанием различных брендов (не все любят/готовы к одежде класса "люкс").
  • После разбора гардероба готовьтесь к тому, что нужно кое-что докупить. База хороших баеров у стилиста - мастхев!
  • Если уже решились на перемены, идите до конца и доверьтесь.
  • Даже если вещи в хорошем состоянии, расставайтесь без сожаления, на их место прийдут новые, актуальные + это ВСЕГДА новая энергия", - написала Огневич.

Напомним, ранее Холостячка 2 Злата Огневич в прозрачном платье заговорила о важном.

Читайте LITE в Google News
Злата Огневич
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Меган Маркл и принц Гарри выпустили рождественскую открытку и впервые показали 6-месячную дочь
Меган Маркл и принц Гарри выпустили рождественскую открытку и впервые показали 6-месячную дочь