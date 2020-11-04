Мелания Трамп восхитила стройной фигурой в эффектном платье от Gucci

Первая леди отдала свой голос на выборах

Первая леди США Мелания Трамп отдала свой голос на президентских выборах, как всегда вызвав волну разговоров в сети своим внешним видом. Дело в том, что на голосование супруга Дональда Трампа отправилась без защитной маски. Впрочем, в остальном продуманный до мелочей наряд признанной иконы стиля был весьма удачен. Его мгновенно разобрали на детали и изучили представители мировых СМИ, отметив заодно дороговизну вещей.

Мелания в новом образе (фото: instagram.com/gheir)

Для столь важного события первая леди подобрала образ в светлых тонах. Его составили белое платье миди от Gucci с необычным принтом в виде золотых цепочек стоимостью $4200. Закрытое, с плиссированною юбкой и подчеркнутой линией талии, оно сделало образ Мелании довольно сдержанным, но очень женственным и гармоничным. Удачно дополнили его туфли телесного оттенка на высокой шпильке одного из любимых брендов Трамп - Christian Louboutin, которые обошлись ей в $600. В руках Мелания держала белую с коричневой окантовкой сумку Hermès Kelly, стоимость которой оценивается в $16000. Также Мелания не забыла о солнцезащитных очках. Волосы она собрала в пучок на затылке, оставив у лица несколько прядей. Макияж 50-летняя знаменитость сделала в натуральных тонах.

Фото мгновенно облетели все возможные порталы и соцсети, собрав массу отзывов. Многие пользователи сети отмечают, что Мелания выглядела более чем достойно, несмотря на конфуз с маской.

Ранее мы писали, что Мелания Трамп демонстрировала другой безупречный наряд от Dior.