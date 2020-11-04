ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Мелания Трамп восхитила стройной фигурой в эффектном платье от Gucci

Новина українською → Среда 04 ноября 2020 11:56
Мелания Трамп восхитила стройной фигурой в эффектном платье от Gucci Мелания Трамп (фото: instagram.com/gheir)
Автор: Ольга Турчаникова

Первая леди отдала свой голос на выборах

Первая леди США Мелания Трамп отдала свой голос на президентских выборах, как всегда вызвав волну разговоров в сети своим внешним видом. Дело в том, что на голосование супруга Дональда Трампа отправилась без защитной маски. Впрочем, в остальном продуманный до мелочей наряд признанной иконы стиля был весьма удачен. Его мгновенно разобрали на детали и изучили представители мировых СМИ, отметив заодно дороговизну вещей.

Мелания Трамп восхитила стройной фигурой в эффектном платье от GucciМелания Трамп восхитила стройной фигурой в эффектном платье от GucciМелания Трамп восхитила стройной фигурой в эффектном платье от GucciМелания в новом образе (фото: instagram.com/gheir)

Для столь важного события первая леди подобрала образ в светлых тонах. Его составили белое платье миди от Gucci с необычным принтом в виде золотых цепочек стоимостью $4200. Закрытое, с плиссированною юбкой и подчеркнутой линией талии, оно сделало образ Мелании довольно сдержанным, но очень женственным и гармоничным. Удачно дополнили его туфли телесного оттенка на высокой шпильке одного из любимых брендов Трамп - Christian Louboutin, которые обошлись ей в $600. В руках Мелания держала белую с коричневой окантовкой сумку Hermès Kelly, стоимость которой оценивается в $16000. Также Мелания не забыла о солнцезащитных очках. Волосы она собрала в пучок на затылке, оставив у лица несколько прядей. Макияж 50-летняя знаменитость сделала в натуральных тонах.

Фото мгновенно облетели все возможные порталы и соцсети, собрав массу отзывов. Многие пользователи сети отмечают, что Мелания выглядела более чем достойно, несмотря на конфуз с маской.

Ранее мы писали, что Мелания Трамп демонстрировала другой безупречный наряд от Dior.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода Мелания Трамп Дональд Трамп первая леди
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Не локдаун: как в Украине могут ужесточить карантин
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Не локдаун: как в Украине могут ужесточить карантин