Меланія Трамп захопила стрункою фігурою в ефектній сукні від Gucci

Перша леді віддала свій голос на виборах

Перша леді США Меланія Трамп віддала свій голос на президентських виборах, як завжди викликавши хвилю розмов в мережі своїм зовнішнім виглядом. Справа в тому, що на голосування дружина Дональда Трампа вирушила без захисної маски. Втім, в іншому продумане до дрібниць вбрання визнаної ікони стилю було вельми вдалим. Його миттєво розібрали на деталі і вивчили представники світових ЗМІ, зазначивши заодно дорожнечу речей.

Меланія в новому образі (фото: instagram.com/gheir)

Для такої важливої події перша леді підібрала образ в приглушених тонах. Його склали біле плаття міді від Gucci з незвичайним принтом у вигляді золотих ланцюжків вартістю $4200. Закрите, з плиссированною спідницею і підкресленою лінією талії, воно зробило образ Меланії досить стриманим, але дуже жіночним і гармонійним. Вдало доповнили його туфлі тілесного відтінку на високій шпильці одного з улюблених брендів Трамп - Christian Louboutin, які обійшлися їй в $600. В руках Меланія тримала білу з коричневою окантовкою сумку Hermès Kelly, вартість якої оцінюється в $16000. Також Меланія не забула про сонцезахисні окуляри. Волосся вона зібрала в пучок на потилиці, залишивши у лиця декілька пасм. Макіяж 50-річна знаменитість зробила в натуральних тонах.

Фото облетіли всі можливі портали і соцмережі, зібравши масу відгуків. Багато користувачів мережі відзначають, що Меланія виглядала більш ніж гідно, незважаючи на конфуз з маскою.

Раніше ми писали, що Меланія Трамп демонструвала інший бездоганний образ від Dior.