Она не меняется: 54-летняя Сальма Хайек восхитила красотой и стройностью в новой съемке

В стильной съемке Сальма полной мерой продемонстрировала свою цветущую внешность, которая с годами ничуть не утратила своего очарования.

Сальма Хайек позирует на обложке в розовом гофрированном платье, скроенном на одно плечо. Дополняют лук крупные серьги. Второй образ из данной фотосессии составили брючный костюм из переливающейся ткани и изысканные украшения. Третий - платье с цветочным и абстрактным рисунком и кольцо с крупным камнем. И последний из образов – черное кружевное платье-сари, которое превратило Сальму в героиню индийских фильмов.

Сальма Хайек для Vogue India (фото: instagram.com/salmahayek)

"Я так рада оказаться на обложке @vogueindia!", - написала Сальма,добавив, что невероятно благодарна за это.

В сети поднялся настоящий ажиотаж. Фанаты не могут налюбоваться, как стройна и прекрасна Сальма. И уверены: с годами она становится только красивее.