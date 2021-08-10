ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Она не меняется: 54-летняя Сальма Хайек восхитила красотой и стройностью в новой съемке

Новина українською →
Индия, Вторник 10 августа 2021 19:27
Она не меняется: 54-летняя Сальма Хайек восхитила красотой и стройностью в новой съемке Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: RBC.UA

Сальма Хайек украсила новую обложку глянцевого журнала. Актриса стала героиней нового номера индийского Vogue.

В стильной съемке Сальма полной мерой продемонстрировала свою цветущую внешность, которая с годами ничуть не утратила своего очарования.

Сальма Хайек позирует на обложке в розовом гофрированном платье, скроенном на одно плечо. Дополняют лук крупные серьги. Второй образ из данной фотосессии составили брючный костюм из переливающейся ткани и изысканные украшения. Третий - платье с цветочным и абстрактным рисунком и кольцо с крупным камнем. И последний из образов – черное кружевное платье-сари, которое превратило Сальму в героиню индийских фильмов.

Она не меняется: 54-летняя Сальма Хайек восхитила красотой и стройностью в новой съемкеОна не меняется: 54-летняя Сальма Хайек восхитила красотой и стройностью в новой съемкеОна не меняется: 54-летняя Сальма Хайек восхитила красотой и стройностью в новой съемкеОна не меняется: 54-летняя Сальма Хайек восхитила красотой и стройностью в новой съемкеСальма Хайек для Vogue India (фото: instagram.com/salmahayek)

"Я так рада оказаться на обложке @vogueindia!", - написала Сальма,добавив, что невероятно благодарна за это.

В сети поднялся настоящий ажиотаж. Фанаты не могут налюбоваться, как стройна и прекрасна Сальма. И уверены: с годами она становится только красивее.

Также на днях своей роскошной фигурой порадовала еще одна звезда - 48-летняя Хайди Клум. Супермодель позирует в микробикини.

Читайте LITE в Google News
Сальма Хайек фигура
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украину идет горячий антициклон: какие области снова накроет адской жарой
В Украину идет горячий антициклон: какие области снова накроет адской жарой