Вона не змінюється: 54-річна Сальма Хайек захопила красою і стрункістю в новій зйомці
Сальма Хайєк прикрасила нову обкладинку глянцевого журналу. Актриса стала героїнею нового номера індійського Vogue.
У стильній зйомці Сальма повною мірою продемонструвала свою квітучу зовнішність, яка з роками нітрохи не втратила своєї чарівності.
Сальма Хайєк позує на обкладинці в рожевому гофрованому платті, скроєному на одне плече. Доповнюють лук великі сережки. Другий образ з даної фотосесії склали брючний костюм з тканини, що переливається, і вишукані прикраси. Третій - плаття з квітковим і абстрактним малюнком і кільце з великим каменем. І останній з образів - чорне мереживне плаття-сарі, яке перетворило Сальму в героїню індійських фільмів.
Сальма Хайєк для Vogue India (фото: instagram.com/salmahayek)
"Я так рада опинитися на обкладинці @vogueindia!", - написала Сальма, додавши, что неймовірно вдячна за це.
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У мережі піднявся справжній ажіотаж. Фанати не можуть намилуватися, яка струнка і прекрасна Сальма. І впевнені: з роками вона стає тільки красивішою.
Також днями своєю розкішною фігурою порадувала ще одна зірка - 48-річна Хайді Клум. Супермодель позує в мікробікіні.