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Мини и чулки из латекса: Белла Хадид в провокационном образе блеснула точеной фигурой

Новина українською → США, Вторник 16 февраля 2021 20:24
Мини и чулки из латекса: Белла Хадид в провокационном образе блеснула точеной фигурой Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Lite

Белла Хадид показала новую серию фото, сделанных для испанского Vogue. Модель примерила массу стильных и соблазнительных образов.

Фото модели появились в ее блоге, а также на официальной странице журнала в сети Instagram.

Белла позирует в необычном образе, созданном мастерами специально для мартовского номера. Модель примерила черный парик со взбитыми кудрями, а макияж ей сделали натуральный, без четких линий. Одежду девушке подобрали соблазнительную, чтобы полной мерой продемонстрировать ее точеную фигуру.

Мини и чулки из латекса: Белла Хадид в провокационном образе блеснула точеной фигуройМини и чулки из латекса: Белла Хадид в провокационном образе блеснула точеной фигуройМини и чулки из латекса: Белла Хадид в провокационном образе блеснула точеной фигуройМини и чулки из латекса: Белла Хадид в провокационном образе блеснула точеной фигуройМини и чулки из латекса: Белла Хадид в провокационном образе блеснула точеной фигуройБелла в новой съемке (фото: instagram.com/voguespain)

Белла надела пышное платье с розовыми оборками, чулки из латекса на высоких шпильках, яркие платья жизнерадостных оттенков, необычные вечерние и фантазийные дизайнерские наряды, а также строгие костюмы, скомбинированные с вызывающими шпильками и яркими деталями.

"Мода снова признана самым необычным инструментом бегства. В этом сезоне она отдала предпочтение пышным объемам, роскошным тканям и аксессуарам с перьями и стразами. Уникальная вселенная, которую @bellahadid интерпретирует для #VogueMarzo", - подытожили редактора глянца.

Ранее мы писали, что Белла показала идеальную фигуру в купальнике.

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