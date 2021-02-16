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Міні та панчохи з латексу: Белла Хадід в провокаційному образі блиснула витонченою фігурою

Новость на русском → США, Вівторок 16 лютого 2021 20:24
Міні та панчохи з латексу: Белла Хадід в провокаційному образі блиснула витонченою фігурою Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Lite

Белла Хадід показала нову серію фото, зроблених для іспанського Vogue. Модель приміряла масу стильних і спокусливих образів.

Фото моделі з'явилися в її блозі, а також на офіційній сторінці журналу в мережі Instagram.

Белла позує в незвичайному образі, створеному майстрами спеціально для березневого номера. Модель приміряла чорну перуку зі збитими кучерями, а макіяж їй зробили натуральний, без чітких ліній. Одяг дівчині підібрали спокусливий, щоб повною мірою продемонструвати її фігуру.

Міні та панчохи з латексу: Белла Хадід в провокаційному образі блиснула витонченою фігуроюМіні та панчохи з латексу: Белла Хадід в провокаційному образі блиснула витонченою фігуроюМіні та панчохи з латексу: Белла Хадід в провокаційному образі блиснула витонченою фігуроюМіні та панчохи з латексу: Белла Хадід в провокаційному образі блиснула витонченою фігуроюМіні та панчохи з латексу: Белла Хадід в провокаційному образі блиснула витонченою фігуроюБелла в новій зйомці (фото: instagram.com/voguespain)

Белла одягла пишну сукня з рожевими рюшами, панчохи з латексу на високих шпильках, яскраві сукні життєрадісних відтінків, незвичайні вечірні і фантазійні дизайнерські вбрання, а також строгі костюми, скомбіновані із зухвалими шпильками і яскравими деталями.

"Мода знову визнана найбільш незвичайним інструментом втечі. У цьому сезоні вона віддала перевагу пишним обсягами, розкішним тканинам та аксесуарам з пір'ям і стразами. Унікальний всесвіт, який @bellahadid інтерпретує для #VogueMarzo", - підсумували редактора глянцю.

Раніше ми писали, що Белла показала ідеальну фігуру в купальнику.

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