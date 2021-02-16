Міні та панчохи з латексу: Белла Хадід в провокаційному образі блиснула витонченою фігурою
Белла Хадід показала нову серію фото, зроблених для іспанського Vogue. Модель приміряла масу стильних і спокусливих образів.
Фото моделі з'явилися в її блозі, а також на офіційній сторінці журналу в мережі Instagram.
Белла позує в незвичайному образі, створеному майстрами спеціально для березневого номера. Модель приміряла чорну перуку зі збитими кучерями, а макіяж їй зробили натуральний, без чітких ліній. Одяг дівчині підібрали спокусливий, щоб повною мірою продемонструвати її фігуру.
Белла в новій зйомці (фото: instagram.com/voguespain)
Белла одягла пишну сукня з рожевими рюшами, панчохи з латексу на високих шпильках, яскраві сукні життєрадісних відтінків, незвичайні вечірні і фантазійні дизайнерські вбрання, а також строгі костюми, скомбіновані із зухвалими шпильками і яскравими деталями.
"Мода знову визнана найбільш незвичайним інструментом втечі. У цьому сезоні вона віддала перевагу пишним обсягами, розкішним тканинам та аксесуарам з пір'ям і стразами. Унікальний всесвіт, який @bellahadid інтерпретує для #VogueMarzo", - підсумували редактора глянцю.
Раніше ми писали, що Белла показала ідеальну фігуру в купальнику.