Мини-копия: Кайли Дженнер с дочкой в одинаковых ярких нарядах покорили сеть красотой

Мама и дочь пекут печенье на Хэллоуин

Кайли Дженнер в последнее время не перестает делать упор в своем блоге не только на выходы в роскошных нарядах, но и на теме материнства. 23-летняя бизнесвумен, на которую в сети Instagram подписано более 197 миллионов человек (что больше, чем у ее остальных сестер) решила покорить и YouTube. И сделать это с помощью очаровательной малышки. Девушка залила новое видео в компании 2-летней дочери Сторми, тема которого – выпечка праздничного печенья для Хэллоуина.

Новые образы мамы и дочери покорили сеть (фото: instagram.com/kyliejenner)

Для ролика маме и ее дочери подобрали одинаковые костюмы сочного оранжевого оттенка. Свитшоты и брюки с принтом выглядели по-домашнему уютно и весьма стильно. Тем более что тренд одеваться одинаково с детьми до сих пор один из главных среди знаменитостей. Лук Дженнер дополнили завитые легкой волной и распущенные волосы, а Сторми сделали стильный пучок на затылке.

Кайли и Сторми часто носят похожие вещи (фото: instagram.com/kyliejenner)

На серии фото, которые Кайли запостила в своем блоге, они позируют уже после завершения творческого процесса выпечки. Счастливые мама и дочь обнимаются, целуются, кривляются и наслаждаются общением. Они сняты на просторной кухне, а перед хозяюшками уже лежат приготовленные ими фигурные печенья. В подписи Кайли пригласила всех поклонников к просмотру видео. А фанаты засыпали обеих комплиментами, отметив их красоту и милые образы.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер поделилась трогательным видео, где Сторми призывает маму ничего не бояться.