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Міні-копія: Кайлі Дженнер з донькою в однакових яскравих вбраннях зачарували мережу красою

Новость на русском → Вівторок 06 жовтня 2020 18:33
Міні-копія: Кайлі Дженнер з донькою в однакових яскравих вбраннях зачарували мережу красою Кайлі Дженнер і Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Ольга Турчанікова

Мама і дочка печуть печиво на Хеллуїн

Кайлі Дженнер останнім часом не перестає робити упор у своєму блозі не тільки на виходи в розкішних вбраннях, але і на темі материнства. 23-річна бізнесвумен, на яку в мережі Instagram підписано понад 197 мільйонів чоловік (що більше, ніж у інших її сестер) вирішила підкорити і YouTube. І зробити це з допомогою чарівної дівчинки. Дівчина запила нове відео в компанії 2-річної доньки Стормі, тема якого – випічка святкового печива для Хеллоуїна.

Міні-копія: Кайлі Дженнер з донькою в однакових яскравих вбраннях зачарували мережу красоюМіні-копія: Кайлі Дженнер з донькою в однакових яскравих вбраннях зачарували мережу красоюМіні-копія: Кайлі Дженнер з донькою в однакових яскравих вбраннях зачарували мережу красоюМіні-копія: Кайлі Дженнер з донькою в однакових яскравих вбраннях зачарували мережу красою

Нові образи мами і дочки підкорили мережу (фото: instagram.com/kyliejenner)

Для ролика мамі і її дочці підібрали однакові костюми соковитого оранжевого відтінку. Світшоти і штани з принтом виглядали по-домашньому затишно і дуже стильно. Тим більше що тренд одягатися однаково з дітьми досі один із головних серед знаменитостей. Лук Дженнер доповнили завите легкою хвилею і розпущене волосся, а Стормі зробили стильний пучок на потилиці.

Міні-копія: Кайлі Дженнер з донькою в однакових яскравих вбраннях зачарували мережу красоюКайлі і Стормі часто обирають схожі речі (фото: instagram.com/kyliejenner)

На серії фото, які Кайлі запостила у своєму блозі, вони позують вже після завершення творчого процесу випічки. Щасливі мама і дочка обіймаються, цілуються, кривляються і насолоджуються спілкуванням. Вони зняті на просторій кухні, а перед хозяюшками вже лежать приготовані ними фігурні печива. У підпису Кайлі запросила всіх шанувальників до перегляду відео. А фанати обох засипали компліментами, відзначивши їх красу і милі образи.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер поділилася зворушливим відео, де Стормі закликає маму нічого не боятися.

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