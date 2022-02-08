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Мини-платье и босоножки на каблуке: рэпер Bad Bunny презентовал новую коллекцию Jacquemus

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Вторник 08 февраля 2022 15:09
Мини-платье и босоножки на каблуке: рэпер Bad Bunny презентовал новую коллекцию Jacquemus Рэпер удивил своим новым проектом (фото: instagram.com/jacquemus)
Автор: Татьяна Турчаникова

Французский бренд Jacquemus любит удивлять! На днях Симон Жакмюс презентовал рекламную кампанию своей новой коллекции под названием Le Splash.

В кампании снялся рэпер Bad Bunny, один из любимых шоуменов дизайнера. Он позировал фотографу Тому Кнеллеру.

Яркими снимками Симон поделился на своей официальной странице в Instagram.

Мини-платье и босоножки на каблуке: рэпер Bad Bunny презентовал новую коллекцию JacquemusМини-платье и босоножки на каблуке: рэпер Bad Bunny презентовал новую коллекцию Jacquemus

Bad Bunny – пуэрториканский рэпер, обладатель "Грэмми", испаноязычный исполнитель, которому удалось завоевать любовь и признание по всему миру, треки рэпера регулярно попадают на вершины музыкальных чартов.

Исполнитель не любит афишировать свою личную жизнь, но известно, что его возлюбленная – не из мира шоу-бизнеса, девушку зовут Габриэла Берлингери и она занимается дизайном ювелирных украшений.

Мини-платье и босоножки на каблуке: рэпер Bad Bunny презентовал новую коллекцию JacquemusМини-платье и босоножки на каблуке: рэпер Bad Bunny презентовал новую коллекцию JacquemusМини-платье и босоножки на каблуке: рэпер Bad Bunny презентовал новую коллекцию Jacquemus

Bad Bunny на фото позирует у бассейна, поливает себя из шланга, ездит на велосипеде и катается на гидроцикле в живописных и даже вызывающих нарядах: розовое мини-платье, шорти-карго, голубые босоножки на каблуке…

Мини-платье и босоножки на каблуке: рэпер Bad Bunny презентовал новую коллекцию JacquemusМини-платье и босоножки на каблуке: рэпер Bad Bunny презентовал новую коллекцию Jacquemus

Мини-платье и босоножки на каблуке: рэпер Bad Bunny презентовал новую коллекцию JacquemusМини-платье и босоножки на каблуке: рэпер Bad Bunny презентовал новую коллекцию JacquemusМини-платье и босоножки на каблуке: рэпер Bad Bunny презентовал новую коллекцию Jacquemus

Коллекцию снимали в январе 2022 (фото: instagram.com/jacquemus)

Раньше свою новую коллекцию презентовал бренд Off-White, тренды теплого сезона.

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