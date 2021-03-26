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В мини-шортах и кроп-топе: пышнотелая Эшли Грэм демонстрирует подтянутую фигуру

Автор: Lite

Эшли Грэм стала одной из участниц необычного показа от BOSS. Модель демонстрирует вещи из новой коллекции BOSS x Russell Athletic.

Снимки в довольно откровенном наряде знаменитая пышнотелая модель запостила в своем блоге.

Эшли Грэм показала стильные вещи в спортивном стиле: она примерила мини-шорты красного цвета с широкой белой резинкой, белый кроп-топ и голубую рубашку. Завершили лук белые кроссовки, которые молодая мама надела вместе с высокими носками. Грэм сделали макияж с длинными кокетливыми стрелками, а волосы слегка взбили, на манер классических пляжных волн.

Эшли Грэм показала спортивный образ (фото: instagram.com/ashleygraham)

Выглядит модель просто потрясающе, и многочисленные поклонники не стали сдерживать эмоций: "Горяча", "Красивая", "Девочка, ты королева", "Огонь"…

К слову, в показе принимали участие и другие знаменитые красавицы. По подиуму также прошлись такие популярные модели, как Белла Хадид и Тейлор Хилл .

Ранее Эшли Грэм демонстрировала стильный весенний образ.

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