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Мини-шорты и пиджак-оверсайз: Кайли Дженнер демонстрирует стройную фигуру в стильном наряде

Новина українською → США, Пятница 26 февраля 2021 14:48
Мини-шорты и пиджак-оверсайз: Кайли Дженнер демонстрирует стройную фигуру в стильном наряде Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Кайли Дженнер показала очередной образ, который так и хочется взять "в оборот". Он отлично подойдет тем, кто готов примерить мини-шорты, не дожидаясь жарких летних дней.

Кайли, как всегда, сделала сразу несколько фото, чтобы ее наряд можно было рассмотреть во всех деталях. Берем на заметку!

Кайли позирует в мини-шортах из денима, а также сером топе. Сверху она накинула серый пиджак, словно на несколько размеров больше. Дополнил образ высокие белые сапоги с квадратным носком и необычной формы каблуком, а еще крошечная сумочка от Jacquemus, солнцезащитные очки cat eye в серой оправе и маска такого же цвета.

Мини-шорты и пиджак-оверсайз: Кайли Дженнер демонстрирует стройную фигуру в стильном нарядеМини-шорты и пиджак-оверсайз: Кайли Дженнер демонстрирует стройную фигуру в стильном нарядеМини-шорты и пиджак-оверсайз: Кайли Дженнер демонстрирует стройную фигуру в стильном нарядеКайли в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли отправилась на прогулку вместе со своим щенком по кличке Кевин, выразив любовь своему питомцу. Пара вызвала бурный восторг в сети. Но умиленные комментарии все же потерялись на фоне восторгов от внешнего вида Дженнер, которую называют "королевой" и просто "первой всегда".

Напомним, на днях Кайли продемонстрировала топ самой актуальной расцветки будущей весны.

А также несколько любимых оттенков помады, которые делают образ ярким и жизнерадостным.

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