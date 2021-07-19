Мини-юбка и ассиметричный топ: Белла Хадид демонстрирует идеальную фигуру на прогулке
После ярких выходов на Каннском кинофестивале Белла Хадид продолжает будоражить воображение фанатов.
Новый пост она посвятила наряду на каждый день. Но сделала его необычным и соблазнительным.
Белла показала несколько фото, сделанных во время встречи с друзьями. На вечерний выход она подобрала себе джинсовую мини-юбку с запахом, а также ассиметричны топ с одним рукавом и высоким воротом. Завершили наряд сапоги на шпильках, как всегда - масса браслетов и других украшений. А вот макияж в этот раз популярная модель делать не стала. Как и укладку: волосы Белла распустила по плеяам, слегка подкрутив их.
Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
К слову, сейчас Белла вновь вернулась к темно-каштановому цвету волос. А в прошлом году активно экспериментировала с оттенками блонда. Поклонники уверены, что модели к лицу любой стиль. А вот модельные агенты предпочитают видеть Беллу брюнеткой. Как-то Белла признавалась, что от природы она светловолосая, но из-за работы вынуждена краситься: так ее образ отличается от образа старшей сестры Джиджи, что обеим на руку.
Также ранее Белла Хадид показала, как она отдыхает в компании друзей на яхте.