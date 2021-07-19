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Мини-юбка и ассиметричный топ: Белла Хадид демонстрирует идеальную фигуру на прогулке

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Нью-Йорк, Понедельник 19 июля 2021 21:21
Мини-юбка и ассиметричный топ: Белла Хадид демонстрирует идеальную фигуру на прогулке Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: RBC.UA

После ярких выходов на Каннском кинофестивале Белла Хадид продолжает будоражить воображение фанатов.

Новый пост она посвятила наряду на каждый день. Но сделала его необычным и соблазнительным.

Белла показала несколько фото, сделанных во время встречи с друзьями. На вечерний выход она подобрала себе джинсовую мини-юбку с запахом, а также ассиметричны топ с одним рукавом и высоким воротом. Завершили наряд сапоги на шпильках, как всегда - масса браслетов и других украшений. А вот макияж в этот раз популярная модель делать не стала. Как и укладку: волосы Белла распустила по плеяам, слегка подкрутив их.

Мини-юбка и ассиметричный топ: Белла Хадид демонстрирует идеальную фигуру на прогулкеМини-юбка и ассиметричный топ: Белла Хадид демонстрирует идеальную фигуру на прогулке

Мини-юбка и ассиметричный топ: Белла Хадид демонстрирует идеальную фигуру на прогулкеМини-юбка и ассиметричный топ: Белла Хадид демонстрирует идеальную фигуру на прогулкеБелла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

К слову, сейчас Белла вновь вернулась к темно-каштановому цвету волос. А в прошлом году активно экспериментировала с оттенками блонда. Поклонники уверены, что модели к лицу любой стиль. А вот модельные агенты предпочитают видеть Беллу брюнеткой. Как-то Белла признавалась, что от природы она светловолосая, но из-за работы вынуждена краситься: так ее образ отличается от образа старшей сестры Джиджи, что обеим на руку.

Также ранее Белла Хадид показала, как она отдыхает в компании друзей на яхте.

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