Міні-спідниця і асиметричний топ: Белла Хадід демонструє ідеальну фігуру на прогулянці
Після яскравих виходів на Каннському кінофестивалі Белла Хадід продовжує розбурхувати уяву фанатів.
Новий пост вона присвятила наряду на кожен день. Але зробила його незвичайним і спокусливим.
Белла показала кілька фото, зроблених під час зустрічі з друзями. На вечірній вихід вона підібрала собі джинсову міні-спідницю з запахом, а також асиметричні топ з одним рукавом і високим коміром. Завершили наряд чоботи на шпильках, як завжди - маса браслетів та інших прикрас. А ось макіяж в цей раз популярна модель робити не стала. Як і укладання: волосся Белла розпустила по плея, злегка підкрутивши їх.
Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
До слова, зараз Белла знову повернулася до темно-каштанового кольору волосся. А в минулому році активно експериментувала з відтінками блонда. Шанувальники впевнені, що моделі до лиця будь-який стиль. А ось модельні агенти вважають за краще бачити Беллу брюнеткою. Якось Белла зізнавалася, що від природи вона світловолоса, але через роботу змушена фарбуватися: так її образ відрізняється від образу старшої сестри Джіджі, що обом на руку.
Також раніше Белла Хадід показавши, як вона відпочиває в компанії друзів на яхті.