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Міні-спідниця і асиметричний топ: Белла Хадід демонструє ідеальну фігуру на прогулянці

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Нью-Йорк, Понеділок 19 липня 2021 21:21
Міні-спідниця і асиметричний топ: Белла Хадід демонструє ідеальну фігуру на прогулянці Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: RBC.UA

Після яскравих виходів на Каннському кінофестивалі Белла Хадід продовжує розбурхувати уяву фанатів.

Новий пост вона присвятила наряду на кожен день. Але зробила його незвичайним і спокусливим.

Белла показала кілька фото, зроблених під час зустрічі з друзями. На вечірній вихід вона підібрала собі джинсову міні-спідницю з запахом, а також асиметричні топ з одним рукавом і високим коміром. Завершили наряд чоботи на шпильках, як завжди - маса браслетів та інших прикрас. А ось макіяж в цей раз популярна модель робити не стала. Як і укладання: волосся Белла розпустила по плея, злегка підкрутивши їх.

Міні-спідниця і асиметричний топ: Белла Хадід демонструє ідеальну фігуру на прогулянціМіні-спідниця і асиметричний топ: Белла Хадід демонструє ідеальну фігуру на прогулянці

Міні-спідниця і асиметричний топ: Белла Хадід демонструє ідеальну фігуру на прогулянціМіні-спідниця і асиметричний топ: Белла Хадід демонструє ідеальну фігуру на прогулянціБелла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

До слова, зараз Белла знову повернулася до темно-каштанового кольору волосся. А в минулому році активно експериментувала з відтінками блонда. Шанувальники впевнені, що моделі до лиця будь-який стиль. А ось модельні агенти вважають за краще бачити Беллу брюнеткою. Якось Белла зізнавалася, що від природи вона світловолоса, але через роботу змушена фарбуватися: так її образ відрізняється від образу старшої сестри Джіджі, що обом на руку.

Також раніше Белла Хадід показавши, як вона відпочиває в компанії друзів на яхті.

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