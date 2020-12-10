Многослойность и яркий принт: Белла Хадид демонстрирует стильный образ для холодов

Белла Хадид приучила своих фанатов к двум главным темам в своем блоге. Первая - соблазнительное тело модели, которое она стремится оголить при первой возможности. Вторая - стильные образы, которые 24-летняя модель умело составляет даже из, казалось бы, обычных и повседневных вещей. Убедиться в этом легко, изучив ее новый пост.

Новый наряд от Беллы (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла примерила аутфит для зимний прогулки, который составили черная толстовка в крупным лого Burberry, сверху на которую она надела объемный пуховик с ярким принтом (к слову, любимая вещичка модели). Завершали образ теплая шапка крупной вязки с задорными снежниками и все тем же логотипом Burberry. Стоит отметить, что дизайнера и модель связывает давняя дружба и партнерство, а потому одежда от Рикардо Тиши на особом счету у красавицы.

Белла обожает провоцировать сеть (фото: instagram.com/bellahadid)

"Люблю тебя", - написала первой под фото мать сестер Хадид - Иоланда. "Я персонально люблю свою Беллу", - отозывался и отец модели Мохамед Хадид. К ним присоединились и многочисленные фанаты: "Вау, это что-то", "Я хочу повторить твой стиль", "Белла, ты такая красивая. Выйдешь за меня?", "Твоя улыбка - самая чистая и милая вещь в этом мире, я люблю тебя", "Королева", "Хорошенькая"…

Ранее Белла показала и соблазнительный образ, примерил бледно-розовую рубашку на голое тело. Лук получился невероятно притягательным и провокационным, вполне в духе младшей Хадид.