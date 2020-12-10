Багатошаровість і яскравий принт: Белла Хадід демонструє стильний образ для холодів

Белла Хадід привчила своїх прихильників до двох головним тем у своєму блозі. Перша - спокусливе тіло моделі, яке вона прагне оголити при першій можливості. Друга - стильні образи, які 24-річна модель вміло складає навіть із, здавалося б, звичних і повсякденних речей. Переконатися в цьому легко, вивчивши її новий пост.

Нове вбрання від Белли (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла приміряла аутфіт для зимової прогулянки, який склали чорна толстовка у великим лого Burberry, зверху на яку вона одягла об'ємний пуховик з яскравим принтом (до речі, улюблена річ моделі). Завершували образ тепла шапка великої в'язки з кумедними сніжниками і все тим же логотипом Burberry. Варто відзначити, що дизайнера і модель пов'язує давня дружба і партнерство, а тому одяг від Рікардо Тіші на особливому рахунку у красуні.

Белла обожнює провокувати мережу (фото: instagram.com/bellahadid)

"Люблю тебе", - написала першою під фото матір сестер Хадід - Іоланда. "Я персонально люблю свою Беллу", - отозывался і батько моделі Мохамед Хадід. До них долучилися і численні фанати: "Вау, це щоcm", "Я хочу повторити твій стиль", "Белла, ти така красива. Вийдеш за мене?", "Твоя усмішка - найбільш чиста і мила річ в цьому світі, я люблю тебе", "Королева", "Гарненька"...

Раніше Белла показала і спокусливий образ, примірявши блідо-рожеву сорочку на голе тіло. Лук вийшов неймовірно привабливим і провокаційним, цілком в дусі молодшої Хадід.