ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Багатошаровість і яскравий принт: Белла Хадід демонструє стильний образ для холодів

Новость на русском → США, Четвер 10 грудня 2020 18:33
Багатошаровість і яскравий принт: Белла Хадід демонструє стильний образ для холодів Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Lite

Белла Хадід привчила своїх прихильників до двох головним тем у своєму блозі. Перша - спокусливе тіло моделі, яке вона прагне оголити при першій можливості. Друга - стильні образи, які 24-річна модель вміло складає навіть із, здавалося б, звичних і повсякденних речей. Переконатися в цьому легко, вивчивши її новий пост.

Багатошаровість і яскравий принт: Белла Хадід демонструє стильний образ для холодівБагатошаровість і яскравий принт: Белла Хадід демонструє стильний образ для холодівБагатошаровість і яскравий принт: Белла Хадід демонструє стильний образ для холодів

Нове вбрання від Белли (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла приміряла аутфіт для зимової прогулянки, який склали чорна толстовка у великим лого Burberry, зверху на яку вона одягла об'ємний пуховик з яскравим принтом (до речі, улюблена річ моделі). Завершували образ тепла шапка великої в'язки з кумедними сніжниками і все тим же логотипом Burberry. Варто відзначити, що дизайнера і модель пов'язує давня дружба і партнерство, а тому одяг від Рікардо Тіші на особливому рахунку у красуні.

Багатошаровість і яскравий принт: Белла Хадід демонструє стильний образ для холодівБелла обожнює провокувати мережу (фото: instagram.com/bellahadid)

"Люблю тебе", - написала першою під фото матір сестер Хадід - Іоланда. "Я персонально люблю свою Беллу", - отозывался і батько моделі Мохамед Хадід. До них долучилися і численні фанати: "Вау, це щоcm", "Я хочу повторити твій стиль", "Белла, ти така красива. Вийдеш за мене?", "Твоя усмішка - найбільш чиста і мила річ в цьому світі, я люблю тебе", "Королева", "Гарненька"...

Раніше Белла показала і спокусливий образ, примірявши блідо-рожеву сорочку на голе тіло. Лук вийшов неймовірно привабливим і провокаційним, цілком в дусі молодшої Хадід.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мода актриса модель
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Криза з КСУ: Раді рекомендують відновити повноваження НАЗК
Юлія Струкпарламентський редактор Криза з КСУ: Раді рекомендують відновити повноваження НАЗК