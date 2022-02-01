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Многослойность, total black и ультрамини: Рита Ора демонстрирует трендовые образы для глянца

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Вторник 01 февраля 2022 12:34
Многослойность, total black и ультрамини: Рита Ора демонстрирует трендовые образы для глянца Рита Ора (фото: instagram.com/voguearabia)
Автор: Ольга Турчаникова

Рита Ора украсила новую обложку, став героиней арабского Vogue. Певица примерила массу стильных образов, а также дала откровенное интервью для февральского выпуска. Тема выпуска – мягкая сила.

Компанию девушке в беседе составила Донателла Версаче, с которой они обсудили массу важных социальных тем.

Как посол ЮНИСЕФ, Рита Ора рассказала о своей работе с беженцами, которая для нее является настоящей страстью. "Учитывая мой собственный опыт беженца, я очень предана работе с теми, кто пережил подобные трудности".

Донателла Версаче, которая также активно занимается многими вопросами, связанными с беженцами из Сирии, отметила: "Невыносимо, что в 2022 году люди не могут чувствовать себя в безопасности на своей родине. Как общество, мы должны держаться вместе и защищать тех, кто нуждается в защите".

Многослойность, total black и ультрамини: Рита Ора демонстрирует трендовые образы для глянцаМногослойность, total black и ультрамини: Рита Ора демонстрирует трендовые образы для глянцаМногослойность, total black и ультрамини: Рита Ора демонстрирует трендовые образы для глянцаМногослойность, total black и ультрамини: Рита Ора демонстрирует трендовые образы для глянцаМногослойность, total black и ультрамини: Рита Ора демонстрирует трендовые образы для глянцаМногослойность, total black и ультрамини: Рита Ора демонстрирует трендовые образы для глянцаМногослойность, total black и ультрамини: Рита Ора демонстрирует трендовые образы для глянцаМногослойность, total black и ультрамини: Рита Ора демонстрирует трендовые образы для глянца

Рита Ора для глянца (фото: instagram.com/voguearabia)

Также Рита Ора продемонстрировала стильные образы из последних коллекций. Многие из них были составлены в лучших традициях Versace. Анималистический принт, кожа, цепи, ботфорты в сочетании с мини и другие знаковые детали луков по-прежнему в моде.

Ранее мы писали, что ugly shoes внолвь на пике попялярности.

А также, что Рианна беременна первенцем.

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