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Багатошаровість, total black і ультраміні: Рита Ора демонструє трендові образи для глянцю

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Вівторок 01 лютого 2022 12:34
Багатошаровість, total black і ультраміні: Рита Ора демонструє трендові образи для глянцю Рита Ора (фото: instagram.com/voguearabia)
Автор: Ольга Турчанікова

Рита Ора прикрасила нову обкладинку, ставши героїнею арабського Vogue. Співачка приміряла масу стильних образів, а також дала відверте інтерв'ю для лютневого випуску. Тема випуску – м'яка сила.

Компанію дівчині в бесіді склала Донателла Версаче, з якою вони обговорили масу важливих соціальних тем.

Як посол ЮНІСЕФ, Рита Ора розповіла про свою роботу з біженцями, яка для неї є справжньою пристрастю. "Враховуючи мій власний досвід біженця, я дуже віддана роботі з тими, хто пережив подібні труднощі".

Донателла Версаче, яка також активно займається багатьма питаннями, пов'язаними з біженцями з Сирії, зазначила: "Нестерпно, що в 2022 році люди не можуть відчувати себе в безпеці на своїй батьківщині. Як суспільство, ми повинні триматися разом і захищати тих, хто потребує захисту".

Багатошаровість, total black і ультраміні: Рита Ора демонструє трендові образи для глянцюБагатошаровість, total black і ультраміні: Рита Ора демонструє трендові образи для глянцюБагатошаровість, total black і ультраміні: Рита Ора демонструє трендові образи для глянцюБагатошаровість, total black і ультраміні: Рита Ора демонструє трендові образи для глянцюБагатошаровість, total black і ультраміні: Рита Ора демонструє трендові образи для глянцюБагатошаровість, total black і ультраміні: Рита Ора демонструє трендові образи для глянцюБагатошаровість, total black і ультраміні: Рита Ора демонструє трендові образи для глянцюБагатошаровість, total black і ультраміні: Рита Ора демонструє трендові образи для глянцю

Рита Ора для глянцю (фото: instagram.com/voguearabia)

Також Рита Ора продемонструвала стильні образи з останніх колекцій. Багато з них були складені в кращих традиціях Versace. Анімалістичний принт, шкіра, ланцюги, ботфорти в поєднанні з міні та інші знакові деталі луків, як і раніше, в моді.

Раніше ми писали, що ugly shoes внолвь на піку попялярности.

А також, що Ріанна вагітна первістком.

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