Модель Victoria Secret Джоан Смоллс украсила первый в мире журнале о черной моде Black Fashion Fair

Вот уже год, как стилист и креативный консультант Антуан Грегори представил проект Black Fashion Fair. За это время он создал эксклюзивную коллекцию с Theophilio, снял редакционные статьи с AB+DM и запустил образовательную модную программу с FIT.

А на днях Грегори представил дебютный выпуск Black Fashion Fair, Volume 0 – впечатляющую коллекцию историй и талантов темнокожих, на 200 страницах которой освещено прошлое, настоящее и будущее черной моды.

Для "нулевого" выпуска сделали три обложки, которые украсили супермодели Джоан Смоллс, Мария Борхес и Алея Али, над образами всех поработал, конечно же, сам Грегори.

Съемка для нулевого выпуска (фото: instagram.com/blackfashionfair)

На страницах издания представлены известные бренды: Wales Bonner, Mowalola и Bianca Saunders, наряду с новым поколением талантов, включая House of Aama и Khiry. Здесь можно найти истории успеха и острые эссе, где авторы углубляются в аспекты стиля чернокожих в Америке.

Антуан Грегори (фото: instagram.com/bibbygregory)