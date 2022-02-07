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Модель Victoria Secret Джоан Смоллс прикрасила перший у світі журналі про чорну моду Black Fashion Fair

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Понеділок 07 лютого 2022 14:31
Модель Victoria Secret Джоан Смоллс прикрасила перший у світі журналі про чорну моду Black Fashion Fair Модель Victoria Secret Джоан Смоллс для Black Fashion Fair (фото: instagram.com/blackfashionfair)
Автор: Ольга Турчанікова

Ось уже рік, як стиліст і креативний консультант Антуан Грегорі представив проект Black Fashion Fair. За цей час він створив ексклюзивну колекцію з Theophilio, зняв редакційні статті з AB+DM і запустив освітню модну програму з FIT.

А днями Грегорі представив дебютний випуск Black Fashion Fair, Volume 0 – вражаючу колекцію історій і талантів темношкірих, на 200 сторінках якої висвітлено минуле, сьогодення і майбутнє чорної моди.

Для "нульового" випуску зробили три обкладинки, які прикрасили супермоделі Джоан Смоллс, Марія Борхес і Алея Алі, над образами всіх попрацював, звичайно ж, сам Грегорі.

Модель Victoria Secret Джоан Смоллс прикрасила перший у світі журналі про чорну моду Black Fashion FairМодель Victoria Secret Джоан Смоллс прикрасила перший у світі журналі про чорну моду Black Fashion FairМодель Victoria Secret Джоан Смоллс прикрасила перший у світі журналі про чорну моду Black Fashion FairМодель Victoria Secret Джоан Смоллс прикрасила перший у світі журналі про чорну моду Black Fashion FairМодель Victoria Secret Джоан Смоллс прикрасила перший у світі журналі про чорну моду Black Fashion Fair

Зйомка для нульового випуску (фото: instagram.com/blackfashionfair)

На сторінках видання представлені відомі бренди: Wales Bonner, Mowalola і Bianca Saunders, поряд з новим поколінням талантів, включаючи House of Aama і Khiry. Тут можна знайти історії успіху і гострі есе, де автори заглиблюються в аспекти стилю чорношкірих в Америці.

Модель Victoria Secret Джоан Смоллс прикрасила перший у світі журналі про чорну моду Black Fashion Fair

Антуан Грегорі (фото: instagram.com/bibbygregory)

Я дізнався, як слово "чорний" досі лякає людей. Я думаю, що промисловість все ще вважає чорношкірих дизайнерів та чорношкірих іміджмейкерів людьми, які можуть створювати лише для чорношкірих. Я думаю, індустрія все ще вважає Blackness монолітом.

Ні. Я пишаюся тим, що створив щось, що доводить, що ми не існуємо як одна єдина ідея. Що у нас є історія, яка багата і різноманітна. Я поставив свою чорноту на перше місце і підняв те, як вона може виглядати за допомогою Black Fashion Fair, – розповідає Антуан Грегорі.

Раніше ми писали, що Роузі Хантінгтон-Уайтлі і Джейсон Стетхем стали батьками вдруге.

Також ми писали, що Кім Кардашьян і Каньє Уест посварилися через дітей.

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