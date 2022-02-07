Модель Victoria Secret Джоан Смоллс прикрасила перший у світі журналі про чорну моду Black Fashion Fair

Ось уже рік, як стиліст і креативний консультант Антуан Грегорі представив проект Black Fashion Fair. За цей час він створив ексклюзивну колекцію з Theophilio, зняв редакційні статті з AB+DM і запустив освітню модну програму з FIT.

Для "нульового" випуску зробили три обкладинки, які прикрасили супермоделі Джоан Смоллс, Марія Борхес і Алея Алі, над образами всіх попрацював, звичайно ж, сам Грегорі.

Зйомка для нульового випуску (фото: instagram.com/blackfashionfair)

На сторінках видання представлені відомі бренди: Wales Bonner, Mowalola і Bianca Saunders, поряд з новим поколінням талантів, включаючи House of Aama і Khiry. Тут можна знайти історії успіху і гострі есе, де автори заглиблюються в аспекти стилю чорношкірих в Америці.

Антуан Грегорі (фото: instagram.com/bibbygregory)