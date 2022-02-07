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Модель Victoria Secret Джоан Смоллс украсила первый в мире журнале о черной моде Black Fashion Fair

Автор: Ольга Турчаникова

Вот уже год, как стилист и креативный консультант Антуан Грегори представил проект Black Fashion Fair. За это время он создал эксклюзивную коллекцию с Theophilio, снял редакционные статьи с AB+DM и запустил образовательную модную программу с FIT.

А на днях Грегори представил дебютный выпуск Black Fashion Fair, Volume 0 – впечатляющую коллекцию историй и талантов темнокожих, на 200 страницах которой освещено прошлое, настоящее и будущее черной моды.

Для "нулевого" выпуска сделали три обложки, которые украсили супермодели Джоан Смоллс, Мария Борхес и Алея Али, над образами всех поработал, конечно же, сам Грегори.

Съемка для нулевого выпуска (фото: instagram.com/blackfashionfair)

На страницах издания представлены известные бренды: Wales Bonner, Mowalola и Bianca Saunders, наряду с новым поколением талантов, включая House of Aama и Khiry. Здесь можно найти истории успеха и острые эссе, где авторы углубляются в аспекты стиля чернокожих в Америке.

Антуан Грегори (фото: instagram.com/bibbygregory)

Я узнал, как слово "черный" до сих пор пугает людей. Я думаю, что индустрия по-прежнему считает чернокожих дизайнеров и чернокожих имиджмейкеров людьми, которые могут создавать только для чернокожих. Я думаю, индустрия по-прежнему считает Blackness монолитом.

Нет. Я горжусь тем, что создал нечто, доказывающее, что мы не существуем как одна единственная идея. Что у нас есть история, которая богата и разнообразна. Я поставил свою черноту на первое место и поднял то, как она может выглядеть с помощью Black Fashion Fair, – рассказывает Антуан Грегори.

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