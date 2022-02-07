Модель Victoria Secret Джоан Смоллс украсила первый в мире журнале о черной моде Black Fashion Fair

Для "нулевого" выпуска сделали три обложки, которые украсили супермодели Джоан Смоллс, Мария Борхес и Алея Али, над образами всех поработал, конечно же, сам Грегори.

Съемка для нулевого выпуска (фото: instagram.com/blackfashionfair)

На страницах издания представлены известные бренды: Wales Bonner, Mowalola и Bianca Saunders, наряду с новым поколением талантов, включая House of Aama и Khiry. Здесь можно найти истории успеха и острые эссе, где авторы углубляются в аспекты стиля чернокожих в Америке.

Антуан Грегори (фото: instagram.com/bibbygregory)

Я узнал, как слово "черный" до сих пор пугает людей. Я думаю, что индустрия по-прежнему считает чернокожих дизайнеров и чернокожих имиджмейкеров людьми, которые могут создавать только для чернокожих. Я думаю, индустрия по-прежнему считает Blackness монолитом.

Нет. Я горжусь тем, что создал нечто, доказывающее, что мы не существуем как одна единственная идея. Что у нас есть история, которая богата и разнообразна. Я поставил свою черноту на первое место и поднял то, как она может выглядеть с помощью Black Fashion Fair, – рассказывает Антуан Грегори.