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Модные джинсы и леопардовый берет: 58-летняя Деми Мур покорила сеть стильным весенним луком

Новина українською → США, Пятница 26 февраля 2021 19:32
Модные джинсы и леопардовый берет: 58-летняя Деми Мур покорила сеть стильным весенним луком Деми Мур (фото: instagram.com/demimoore)
Автор: Lite

Деми Мур порадовала фанатов новым образом, который вызвал фурор в сети. И хотя Деми сделала фото скорее шуточное, многие уже хотят себе вещи, которые продемонстрировала экс-жена Брюса Уиллиса.

Голливудская звезда на фото в личном блоге сети Instagram выглядит невероятно молодо и стильно. Любуемся!

Деми надела синие классические джинсы с растрепанными краями, а также свитшот с забавным принтом. Она сидит в позе лотоса посреди комнаты, перебирая вещи из шкафа. Главная изюминка образа - берет леопардовой расцветки, который она лихо спустила на одну сторону. Свои роскошные волосы Деми распустила, а макияж сделала нейтральным.

Модные джинсы и леопардовый берет: 58-летняя Деми Мур покорила сеть стильным весенним лукомДеми Мур в стильном весеннем образе (фото: instagram.com/demimoore)

"Ранняя генеральная уборка или возможность поиграть в переодевания?", - написала Мур. "Этот берет! Мега! Я люблю тебя", - первой не удержалась еще одна большая любительница стильных экспериментов, супермодель Белла Хадид. "Люблю этот свитшот", "Милашка", "Такая хорошенькая", "Прекрасная, моя любовь", "Идеальная", - вслед за ней отозвались и другие пользователи сети.

Нашлись и те, кто припомнил актрисе ее появление на публике с нереально молодым внешним видом и в который раз упрекнули чрезмерными подтяжками. Но Деми никогда не реагирует на подобные выпады в свою сторону, предпочитая оставаться позитивной.

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