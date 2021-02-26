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Модні джинси і леопардовий капелюх: 58-річна Демі Мур підкорила мережу стильним весняним луком

Новость на русском → США, П'ятниця 26 лютого 2021 19:32
Модні джинси і леопардовий капелюх: 58-річна Демі Мур підкорила мережу стильним весняним луком Демі Мур (фото: instagram.com/demimoore)
Автор: Lite

Демі Мур порадувала фанатів новим образом, який викликав фурор в мережі. І хоча Демі зробила фото скоріше жартівливе, багато хто вже хоче собі речі, які продемонструвала екс-дружина Брюса Уілліса.

Голлівудська зірка на фото в особистому блозі мережі Instagram виглядає молодо і неймовірно стильно. Милуємося!

Демі одягла класичні сині джинси з розпатланим краями, а також світшот з цікавим принтом. Вона сидить в позі лотоса посеред кімнати, перебираючи речі з шафи. Головна родзинка образу - капелюх леопардового забарвлення, який вона хвацько спустила на одну сторону. Своє розкішне волосся Демі розпустила, а макіяж зробила нейтральним.

Модні джинси і леопардовий капелюх: 58-річна Демі Мур підкорила мережу стильним весняним лукомДемі Мур в стильному весняному образі (фото: instagram.com/demimoore)

"Раннє генеральне прибирання або можливість пограти в переодягання?", - написала Мур. "Цей капелюх! Мега! Я люблю тебе", - першою не втрималася ще одна велика любителька стильних експериментів, супермодель Белла Хадід. "Люблю цей світшот", "Милашка", "Така гарненька", "Прекрасна, моя любов", "Ідеальна", - слідом за нею відгукнулися й інші користувачі мережі.

Знайшлися і ті, хто пригадав актрисі її появу на публіці з нереально молодим зовнішнім виглядом і вкотре дорікнув надмірними підтяжками. Але Демі ніколи не реагує на подібні випади у свій бік, воліючи залишатися позитивною.

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