Модные секреты: стилист научила правильно носить колготки зимой

С наступлением холодов нам пришлось забыть не только о коротких юбках и легких платьях, но и о тонких полупрозрачных колготках. Впрочем, это вовсе не значит, что пора убрать их из своего гардероба.

Стилист Ванда рассказала в Instagram , как правильно выбрать и встроить колготки в свой образ зимой.

Основные правила, которые облегчат выбор при покупке:

выбираем матовые варианты без вкраплений, люрекса и плотной фактуры (например, вязаных кос).

под тёмные подолы носим чёрные колготки, под светлые - коричневые (не бежевые, не серые и не белые).

при этом под белый подол - черные отлично.

согреть способны колготки от 60 ден, в составе должна быть шерсть или кашемир.

Как носить колготки зимой:

Многие бренды выпустили термоколготки и термолеггинсы (belle you, oysho, uniqlo, например). Отличный вариант для зимы: к термолеггинсам можно добавить тёплый носок и надеть их под платье.





Цветные колготки сочетают как полноценный элемент в образе. Если не знаете, подойдет ли цвет к образу - продублируйте цветом колготок подол юбки (платья) или обуви (но не выбирайте белые колготки - примерно никогда после детского сада).





Если юбка до колена или только немного ниже колена, есть большой риск цветными колготками "нарубить" ногу на три части. Цвет подола, цвет колготок, цвет обуви. В этом случае точно дублируйте цвет хотя бы в 2-х элементах. Колготки-юбка или колготки-ботинки одинакового цвета (хотя бы примерно).

Иллюстративное фото (instagram.com/vanda.style)