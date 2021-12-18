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Модные секреты: стилист научила правильно носить колготки зимой

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Суббота 18 декабря 2021 10:09
Модные секреты: стилист научила правильно носить колготки зимой Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

С наступлением холодов нам пришлось забыть не только о коротких юбках и легких платьях, но и о тонких полупрозрачных колготках. Впрочем, это вовсе не значит, что пора убрать их из своего гардероба.

Стилист Ванда рассказала в Instagram, как правильно выбрать и встроить колготки в свой образ зимой.

Основные правила, которые облегчат выбор при покупке:

  • выбираем матовые варианты без вкраплений, люрекса и плотной фактуры (например, вязаных кос).

Модные секреты: стилист научила правильно носить колготки зимойМодные секреты: стилист научила правильно носить колготки зимой

  • под тёмные подолы носим чёрные колготки, под светлые - коричневые (не бежевые, не серые и не белые).

Модные секреты: стилист научила правильно носить колготки зимойМодные секреты: стилист научила правильно носить колготки зимой

  • при этом под белый подол - черные отлично.
  • согреть способны колготки от 60 ден, в составе должна быть шерсть или кашемир.

Как носить колготки зимой:

Многие бренды выпустили термоколготки и термолеггинсы (belle you, oysho, uniqlo, например). Отличный вариант для зимы: к термолеггинсам можно добавить тёплый носок и надеть их под платье.

Модные секреты: стилист научила правильно носить колготки зимой

Цветные колготки сочетают как полноценный элемент в образе. Если не знаете, подойдет ли цвет к образу - продублируйте цветом колготок подол юбки (платья) или обуви (но не выбирайте белые колготки - примерно никогда после детского сада).

Модные секреты: стилист научила правильно носить колготки зимой

Если юбка до колена или только немного ниже колена, есть большой риск цветными колготками "нарубить" ногу на три части. Цвет подола, цвет колготок, цвет обуви. В этом случае точно дублируйте цвет хотя бы в 2-х элементах. Колготки-юбка или колготки-ботинки одинакового цвета (хотя бы примерно).

Модные секреты: стилист научила правильно носить колготки зимойИллюстративное фото (instagram.com/vanda.style)

Напомним, ранее стилист показала, как носить главный цвет 2022 года Very Peri.

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