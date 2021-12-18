Модні секрети: стиліст навчила правильно носити колготки взимку

З настанням холодів нам довелося забути не тільки про короткі спідниці і легкі сукні, але і про тонкі напівпрозорі колготки. Втім, це зовсім не означає, що пора прибрати їх зі свого гардеробу.

Стиліст Ванда розповіла в Instagram , як правильно вибрати і вбудувати колготки в свій образ взимку.

Основні правила, які полегшать вибір при покупці:

вибираємо матові варіанти без вкраплень, люрексу і щільної фактури (наприклад, в'язаних кіс).

під темні подоли носимо чорні колготки, під світлі - коричневі (не бежеві, не сірі і не білі).

при цьому під білий поділ - чорні відмінно.

зігріти здатні колготки від 60 ден, в складі повинна бути шерсть або кашемір.

Як носити колготки взимку:

Багато брендів випустили термоколготки і термолеггінси (belle you, oysho, uniqlo, наприклад). Відмінний варіант для зими: до термолегінсів можна додати теплий носок і надіти їх під плаття.





Кольорові колготки поєднують як повноцінний елемент в образі. Якщо не знаєте, чи підійде колір до образу - продублюйте кольором колготок поділ спідниці (сукні) або взуття (але не вибирайте білі колготки - приблизно ніколи після дитячого садка).





Якщо спідниця до коліна або тільки трохи нижче коліна, є великий ризик кольоровими колготками "нарубати" ногу на три частини. Колір подолу, колір колготок, колір взуття. В цьому випадку точно дублюйте колір хоча б в 2-х елементах. Колготки-Спідниця або колготки-черевики однакового кольору (хоча б приблизно).

Ілюстративне фото (instagram.com/vanda.style)