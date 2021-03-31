Модные тенденции: 4 варианта, с чем носить кардиган

Кардиган — это интересный элемент гардероба, который поможет сделать образ этой весной более ярким и стильным. Как и с чем его лучше носить, рассказала стилист Ксения Господинова.

Советами по созданию эффектного лука с кардиганом эксперт поделилась на своей странице в Instagram .

С чем носить кардиган:

Носите кардиган с футболкой и светлыми джинсами, так вы сможете подчеркнуть талию и создать достойный повседневный лук. Можно комбинировать с брюками 7/8 или сводного кроя для создания делового образа, создавайте образы с брюками из кожи, так у вас получится более эпатажный и интересный аутфит.



Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)⠀

Носите кардиган с платьем комбинацией в цвет изделия для создания романтического образа, добавьте этот образ украшениями.

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Кардиган может стать главным акцентом во время холодной погоды. Носите его с синим денимом на контрасте с яркими цветами для лёгкого и повседневного лука.

Надевайте кардиган поверх слип-дрес, сочетайте с различными блузами и топами в бельевом стиле, создавая более нежные образы. Если хотите городской образ, сочетайте его с джинсами.

Иллюстративное фото (unsplash.com)