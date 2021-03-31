ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Модные тенденции: 4 варианта, с чем носить кардиган

Новина українською → Среда 31 марта 2021 11:34
Модные тенденции: 4 варианта, с чем носить кардиган Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Lite

Кардиган — это интересный элемент гардероба, который поможет сделать образ этой весной более ярким и стильным. Как и с чем его лучше носить, рассказала стилист Ксения Господинова.

Советами по созданию эффектного лука с кардиганом эксперт поделилась на своей странице в Instagram.

С чем носить кардиган:

Носите кардиган с футболкой и светлыми джинсами, так вы сможете подчеркнуть талию и создать достойный повседневный лук. Можно комбинировать с брюками 7/8 или сводного кроя для создания делового образа, создавайте образы с брюками из кожи, так у вас получится более эпатажный и интересный аутфит.

Модные тенденции: 4 варианта, с чем носить кардиганМодные тенденции: 4 варианта, с чем носить кардиган
Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Носите кардиган с платьем комбинацией в цвет изделия для создания романтического образа, добавьте этот образ украшениями.

Кардиган может стать главным акцентом во время холодной погоды. Носите его с синим денимом на контрасте с яркими цветами для лёгкого и повседневного лука.

Модные тенденции: 4 варианта, с чем носить кардиган

Надевайте кардиган поверх слип-дрес, сочетайте с различными блузами и топами в бельевом стиле, создавая более нежные образы. Если хотите городской образ, сочетайте его с джинсами.

Модные тенденции: 4 варианта, с чем носить кардиганМодные тенденции: 4 варианта, с чем носить кардиганИллюстративное фото (unsplash.com)

Напомним, ранее Андре Тан рассказал, как выбрать и носить женскую рубашку. По мнению дизайнера, она должна быть в гардеробе каждой девушки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода мода стилист
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
"Голос" Евровидения высказался об увольнении и "поездке" к Лукашенко: детали скандала
"Голос" Евровидения высказался об увольнении и "поездке" к Лукашенко: детали скандала