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Модные тренчи на осень 2021: стилист дала советы, каким отдать предпочтение

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Пятница 13 августа 2021 08:34
Модные тренчи на осень 2021: стилист дала советы, каким отдать предпочтение Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Пока не наступили осенние дожди, пора присмотреться к тренчам уже сейчас, тем более во многих магазинах можно сейчас найти классные варианты со скидкой, ну а в некоторых уже выставлены новые коллекции.

Стилист Анна Мишаевна рассказала в Instagram, что будет в тренде осенью 2021 и на какие модели и фасоны стоит обратить внимание.

Модные тренчи осени 2021:

Скорее всего, у вас уже есть базовый бежевый, так что можно просмотреть какой нибудь другой цвет/принт/колор блок/. А если пока нет вообще тренча у вас, то возьмите серый, чёрный, молочный. Эти цвета тоже базовые и ко всему, но не как у всех бежевый, но это не значит, что я вас отговариваю от бежевого, этот цвет всегда актуален, но его стало очень много. Ну в любом случае, выбор за вами.

Модные тренчи на осень 2021: стилист дала советы, каким отдать предпочтениеМодные тренчи на осень 2021: стилист дала советы, каким отдать предпочтение

Крой лучше выбрать немного оверсайз, на самом деле очень удобный крой, можно много всего пододеть внутрь, сделать многослойный интересный образ.

Модные тренчи на осень 2021: стилист дала советы, каким отдать предпочтение

Выразительно детали, плечи, погоны, объёмные рукава и воротники, необычный крой, с клинями, по типу кейпа, с ответной кокеткой и тд.

Модные тренчи на осень 2021: стилист дала советы, каким отдать предпочтение

Из хлопка и мембраны, из замши и кожы/эко, комбинированные из разных тканей, фактур, цветов, принтов.

Модные тренчи на осень 2021: стилист дала советы, каким отдать предпочтениеМодные тренчи на осень 2021: стилист дала советы, каким отдать предпочтение
Иллюстративное фото (instagram.com/anna_mishaevna)

"Я могу часами петь оду тренчам, но хочу сказать самую важную мысль. Нейтральный тренч (цвет, крой) - вечная классика и незаменимая вещь на осень", - отметила стилист.

Напомним, ранее стилист перечислила 9 модных трендов осени 2021, на которые стоит обратить внимание.

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