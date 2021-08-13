Модні тренчі на осінь 2021: стиліст дала поради, яким віддати перевагу

Поки не настали осінні дощі, пора придивитися до тренчів вже зараз, тим більше в багатьох магазинах можна зараз знайти класні варіанти зі знижкою, ну а в деяких вже виставлені нові колекції.

Стиліст Анна Мішаївна розповіла в Instagram , що буде в тренді восени 2021 і на які моделі і фасони варто звернути увагу.

Модні тренчі осені 2021:

Швидше за все, у вас вже є базовий бежевий, так що можна переглянути який-небудь інший колір/принт/колор блок/. А якщо поки немає взагалі тренча у вас, то візьміть сірий, чорний, молочний. Ці кольори теж базові і до всього, але не як у всіх бежевий, але це не означає, що я вас відмовляю від бежевого, цей колір завжди актуальний, але його стало дуже багато. Ну в будь-якому випадку, вибір за вами.





Крій краще вибрати трохи оверсайз, насправді дуже зручний крій, можна багато всього підодягнути всередину, зробити багатошаровий цікавий образ.





Виразні деталі, плечі, погони, об'ємні рукава і коміри, незвичайний крій, з клинами, по типу кейпа, з відповідною кокеткою і тд.





З бавовни і мембрани, із замші та шкіри/еко, Комбіновані з різних тканин, фактур, кольорів, принтів.



Ілюстративне фото (instagram.com/anna_mishaevna)

"Я можу годинами співати оду тренчам, але хочу сказати найважливішу думку. Нейтральний тренч (колір, крій) - вічна класика і незамінна річ на осінь", - зазначила стиліст.