Модные тренчи на осень 2021: стилист дала советы, каким отдать предпочтение

Модные тренчи осени 2021:

Скорее всего, у вас уже есть базовый бежевый, так что можно просмотреть какой нибудь другой цвет/принт/колор блок/. А если пока нет вообще тренча у вас, то возьмите серый, чёрный, молочный. Эти цвета тоже базовые и ко всему, но не как у всех бежевый, но это не значит, что я вас отговариваю от бежевого, этот цвет всегда актуален, но его стало очень много. Ну в любом случае, выбор за вами.





Крой лучше выбрать немного оверсайз, на самом деле очень удобный крой, можно много всего пододеть внутрь, сделать многослойный интересный образ.





Выразительно детали, плечи, погоны, объёмные рукава и воротники, необычный крой, с клинями, по типу кейпа, с ответной кокеткой и тд.





Из хлопка и мембраны, из замши и кожы/эко, комбинированные из разных тканей, фактур, цветов, принтов.



Иллюстративное фото (instagram.com/anna_mishaevna)

"Я могу часами петь оду тренчам, но хочу сказать самую важную мысль. Нейтральный тренч (цвет, крой) - вечная классика и незаменимая вещь на осень", - отметила стилист.