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Модный папочка: стильный Брэдли Купер прогулялся с любимой дочкой по Нью-Йорку

Новина українською → Нью-Йорк, Пятница 12 февраля 2021 18:37
Модный папочка: стильный Брэдли Купер прогулялся с любимой дочкой по Нью-Йорку Брэдли Купер (фото: Getty Images)
Автор: Lite

Брэдли Купер и Ирина Шейк после расставания остались близкими людьми, готовыми на все ради блага своей дочери Леи. Бывшие возлюбленные легко оформили совместную опеку над ребенком. И теперь периодически отправляются по очереди гулять с девочкой по улицам Нью-Йорка.

В этот раз Брэдли привлек внимание папарацци выходом за руку с любимой дочерью и в стильном образе.

Голливудский актер, который обожает уделять внимание каждой детали своего внешнего вида, выбрал в этот раз кэжуал-образ. Он надел полосатую футболку, рубашку в красно-черную клетку, которая каждый холодный сезон бьет рекорды популярности, горчичного оттенка брюки с накладными карманами, а также ботинки на шнуровке. Завершили лук Брэдли солнцезащитные очки, черная шапка с отворотом, а еще главный аксессуар сегодня - маску-респиратор.

Модный папочка: стильный Брэдли Купер прогулялся с любимой дочкой по Нью-ЙоркуМодный папочка: стильный Брэдли Купер прогулялся с любимой дочкой по Нью-Йорку

Новые фото Брэдли (фото: скрин instagram.com/bradleycooper__fanpage_)

Малышку любящие родители нарядили в джинсы, розовый пуховик, угги с золотистыми пайетками и теплую шапку. Выглядела парочка невероятно мило!

Модный папочка: стильный Брэдли Купер прогулялся с любимой дочкой по Нью-ЙоркуИрина Шейк и Брэдли Купер с дочкой (фото: facebook.com/BradleyCooperLovers)

Примечательно, что как Купер, так и Шейк используют прогулки как возможность показать себя во всей красе. Ирина недавно высказалсь по этому поводу.

"В моей обычной жизни я никогда не старалась нарядиться, потому что для меня важнее комфорт, - говорит она. Но с приходом пандемии все поменялось. -Раньше мы ходили на большие мероприятия и вечеринки с макияжем и наряжались… Теперь я скучаю по этим забавным моментам, поэтому я решила, что буду веселиться с уличным стилем".

Не так давно Ирина показала необычный образ на основе полосатой шубы и удобных ботинок.

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