Берем пример: Ирина Шейк в полосатой шубе и модных ботинках отправилась гулять с дочкой

Ирина Шейк показала новый стильный уличный образ, который уже успели отметить многие модные порталы. Звезда даже в непогоду остается стильной.

Ирина Шейк отправилась на прогулку с дочкой Леей, примерив стильный стритстайл-образ. 35-летняя модель надела длинную полосатую шубу из искусственного меха, под которой было видно горчичного оттенка гольф, а также черные брюки в спортивном стиле. Завершили аутфит модные высокие ботинки на шнуровке, трендовая шапка бини, перчатки с меховой окантовкой и солнцезащитные очки в узкой оправе. В руках молодая мама держала небольшую сумочку из красно-коричневой кожи.

Ирина Шейк на прогулке с дочерью (фото: скрин instagram.com/_itsleeas)

Трехлетняя Лея сидела в коляске, тепло одетая в бежевый пуховик и шапку и укрытая одеялом. Примечательно, что даже в холода родители не оставляют ребенка без регулярных прогулок.

Напомним, не так давно миру стали известны подробности отношений Ирины с ее бывшим возлюбленным и отцом Леи, Брэдли Купером. Инсайдер рассказал, что дочь объединила своих знаменитых родителей. Ради нее они готовы на все, а потому легко нашли общий язык и установили график "дежурств".