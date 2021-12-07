Молодая мама Скарлетт Йоханссон показала безупречную фигуру в облегающем платье

Звезда "Черной вдовы" выбрала для гала-вечера блистательный во всех смыслах образ. Свою точеную фигуру она подчеркнула сияющим платьем от Dolce&Gabbana со смелым декольте.

Расшитое крупными пайетками, оно сверкало и переливалось, бросая блики на роскошное тело Скарлетт. Утонченные босоножки на высоких шпильках сделали ноги звезды зрительно более длинными и отлично уравновесили пропорции фигуры.

Чтобы не перегружать образ, визажисты сделали актрисе нейтральный макияж с легкими smoky и нюдовой помадой. Из аксессуаров звезда предпочла колье и серьги с драгоценными камнями, а также несколько браслетов.

Ее муж был одет в смокинг и составил идеальную партию для своей блистательной спутницы. Напомним, Колин и Скарлетт тайно поженились в октябре 2020. А через год на свет появился их сын.