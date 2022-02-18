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Моника Беллуччи украсила обложку Schön! и призналась в любви итальянской актрисе

Автор: Татьяна Турчаникова

Моника Беллуччи в последнее время радует поклонников своего творчества обложками глянцевых изданий.

На этот раз всемирно известная итальянская актриса украсила обложку китайского журнала Schön!. Несколькими кадрами новой работы Моники журнал поделился в своем Instagram.

На фото актриса позирует в светлом платье и белом пальто, для одной из обложек она также предстала в стильном капюшоне-"балаклаве" в камнях.

В материале кинодива рассказала о мудростях жизни, к которым она пришла: "У каждого из нас бывают хорошие и плохие времена. Нужно извлекать уроки и из первых, и из вторых. Так мы учимся, и, возможно, становимся мудрее".

Моника снялась для новой обложки (фото: instagram.com/schonmagazinechina)

Также Моника призналась в любви к другой итальянской актрисе – источнику ее вдохновения, Софи Лорен. В список женщин, которые наполняют ее силой творчества, она добавила еще Клаудию Кардинале и Анну Маньяни.

Новые работы Белуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

"Все эти женщины борются за свою страсть. Именно поэтому я согласилась сыграть в спектакле "Мария Каллас. Воспоминания в письмах", - рассказала Моника о своей новой работе в театре.

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