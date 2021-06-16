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Не наносите все сразу: эксперт рассказала, как правильно сочетать косметические средства

Новина українською →
Среда 16 июня 2021 09:15
Не наносите все сразу: эксперт рассказала, как правильно сочетать косметические средства Чтобы кожа сияла, нужно правильно сочетать уход (фото: instagram.com/lovegrace_e)
Автор: Татьяна Турчаникова

Чтобы кожа светилась здоровьем и красотой, нужно не больше косметики, да побольше, а научиться правильно сочетать уходовые средства между собой.

Об этом в своем Instagram рассказала косметолог Яна Фокси.

В уходе есть нежелательные сочетания. В составе одного средства их формы, скорее всего, продуманы.

Но вот что не следует мешать самому:

  • Ретиноиды:

- АНА-кислоты тоже ускоряют обновление кожи. Получится шелушение.

- ВНА-кислоты - в дуэте будут сильно сушить кожу. Но это зависит и от агрессивности средств.

- Витамин С. Ретиноиды работают при физиологичном уровне рН, витамин С - при кислом. Эффективнее - по отдельности.

- Бензоилпероксид может повлечь раздражение. Нейтрализует третиноин.

- Пептиды меди, фитоэстрогены, В-глюкан. Ретиноиды - сильные агенты, их не стоит перенасыщать другими активами.

- Цинк, сера, anti-age средства могут вызвать дерматиты.

Не наносите все сразу: эксперт рассказала, как правильно сочетать косметические средства

Кожа будет сиять и светиться, если грамотно сочетать средства по уходу (фото: instagram.com/lovegrace_e)

  • Кислоты:

- Ретиноиды.

- Витамин С. Смешивание может разрушить его действие. Это сочетание может повлечь раздражение.

- АНА + ВНА не стоит смешивать самостоятельно.

- АНА + другие отшелушивающие ингредиенты могут вызвать сильное раздражение.

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- Пептиды. Кислотный рН разрушает пептидные связи.

- Ниацинамид устойчив при условии отсутствия кислой среды: в ней он распадается на аммиак и ниацин, вызывая покраснение.

- Эфирные масла усиливают проникающую способность, из-за чего глубину и равномерность пилинга невозможно контролировать.

  • Пептиды:

- Витамин С в форме Ascorbic acid из-за низкого рН снижает эффективность пептидов, их рабочий pH выше. А в сочетании с пептидами меди, делает их неэффективными.

- Кислоты. Также из-за низкого рН кислот. А если речь идет о ботоксоподобных пептидах (Argireline, Matrixyl), их активные ингредиенты могут быть разрушены.

  • Ниацинамид:

- Кислоты.

- Витамин С. Ниацинамид нивелирует действие кислых форм витамина С, что сопровождается покраснением.

  • Витамин С:

- Ретиноиды.

- Кислоты.

- Ниацинамид.

- Бензоилпероксид. Нейтрализуют действие друг друга.

- Пептиды.

Раньше косметолог рассказала о массаже головы, от которого начнут быстрее расти волосы.

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