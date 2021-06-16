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Не наносьте все відразу: експерт розповіла, як правильно поєднувати косметичні засоби

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Середа 16 червня 2021 09:15
Не наносьте все відразу: експерт розповіла, як правильно поєднувати косметичні засоби Щоб шкіра сяяла, потрібно правильно поєднувати догляд (фото: instagram.com/lovegrace_e)
Автор: Тетяна Турчанікова

Щоб шкіра світилася здоров'ям і красою, потрібно не більше косметики, та побільше, а навчитися правильно поєднувати засоби між собою.

Про це у своєму Instagram розповіла косметолог Яна Фоксі.

У догляді є небажані поєднання. У складі одного засобу їх форми, швидше за все, продумані.

Але ось що не слід заважати самому:

  • Ретиноїди:

- АНА-кислоти теж прискорюють оновлення шкіри. Вийде лущення.

- ВНА-кислоти - в дуеті будуть сильно сушити шкіру. Але це залежить і від агресивності засобів.

- Вітамін С. ретиноїди працюють при фізіологічному рівні рН, вітамін С - при кислому. Ефективніше - окремо.

- Бензоїлпероксид може спричинити подразнення. Нейтралізує третиноїн.

- Пептиди міді, фітоестрогени, в-глюкан. Ретиноїди-сильні агенти, їх не варто перенасичувати іншими активами.

- Цинк, сірка, anti-age засоби можуть викликати дерматити.

Не наносьте все відразу: експерт розповіла, як правильно поєднувати косметичні засоби

Шкіра буде сяяти і світитися, якщо грамотно поєднувати засоби по догляду (фото: instagram.com/lovegrace_e)

  • Кислота:

- Ретиноїди.

- Вітамін С. Змішування може зруйнувати його дію. Це поєднання може спричинити роздратування.

- АНА + ВНА не варто змішувати самостійно.

- АНА + інші відлущувальні інгредієнти можуть викликати сильне роздратування.

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- Пептид. Кислотний рН руйнує пептидні зв'язки.

- Ніацинамід стійкий за умови відсутності кислого середовища: в ній він розпадається на аміак і ніацин, викликаючи почервоніння.

- Ефірні масла підсилюють проникаючу здатність, через що глибину і рівномірність пілінгу неможливо контролювати.

  • Пептид:

- Вітамін С у формі Ascorbic acid через низький рН знижує ефективність пептидів, їх робочий pH вище. А в поєднанні з пептидами міді, робить їх неефективними.

- Кислота. Також через низький рН кислот. А якщо мова йде про ботоксоподібні пептиди (Argireline, Matrixyl), їх активні інгредієнти можуть бути зруйновані.

  • Ніацинамід:

- Кислота.

- Вітамін С. Ніацинамід нівелює дію кислих форм вітаміну С, що супроводжується почервонінням.

  • Вітамін С:

- Ретиноїди.

- Кислота.

- Ніацинамід.

- Бензоилпероксид. Нейтралізують дію один одного.

- Пептид.

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